Evra cuenta que estuvo cerca de vengarse de Luis Suárez en plena calle | Archivo

Hace unos años, Luis Suárez fue sancionado en la Premier por un supuesto episodio de insultos racistas contra el francés Patrick Evra durante la disputa de un choque entre Liverpool y Manchester United. Años después, ese tema sigue trayendo polémica y ha sido el propio Evra el que lo ha vuelto a traer al presente hablando de una posible ‘venganza’ que pudo darse en plena calle y que finalmente no se produjo.

"Un día estaba caminando en Deansgate, por Manchester, y mi hermano dijo, 'Oh, es Luis Suárez el de allá'. Estaba con dos de mis hermanos. Lo miré y pensé: 'Eso es, este es el momento. Detrás de él vi a sus hijos y a su esposa. Y le di la espalda. Yo estaba como 'si le haces algo, no puedes hacerlo frente a su familia", comentó Evra.

En sus declaraciones, Evra no habla de violencia física, pero por su tono y sus expresiones queda bastante claro que el episodio no iba a ser nada amistoso: "No me arrepiento porque creo que hubiera terminado mal. Ese día no hice nada."

Pese a todo, Evra quiso restar importancia al asunto e incluso defendió a Suárez: "Nadie nace racista. No tengo ningún odio. No puedo llamar racista a Luis Suárez porque no lo conozco lo suficiente como para llamarlo así".