La afición del Atlético pregunta... sobre el 3-3 ante el Valencia

En Libertad Digital seguimos intentando que nuestros lectores tengan más protagonismo aún dentro de nuestro periódico. Por eso, los lunes o los días posteriores a los partidos de Champions, Supercopa y Copa del Rey del Atlético de Madrid seleccionaremos varias preguntas vía Twitter y las contestaremos en nuestro periódico.

Hoy toca el Valencia-Atlético de Madrid (3-3)

Pregunta de @FranHerO1:

¿Por qué no ha revisado el VAR la mano de Suárez en el tercer gol? — FranHerO (@FranHerO1) November 7, 2021

Respuesta: Imagino que entiende que ambos jugadores tocan la pelota con la mano, no es clara y ante algo no claro y manifiesto no entra el VAR.

Pregunta de @Elultimopaga:

¿No crees que hoy es el día que Joao va a decidir irse en verano?... Juega 5 minutos y aún va a ser el chico expiatorio sin culpa alguna, mientras koke, hermoso, savic, Giménez, etc, se van de rositas. Como kongdobia, pérdida (tras falta) pero 3 centrales para 1 delantero y gol — Guille (@Elultimopaga) November 8, 2021

R: No. No creo que haya que valorar eso en cada partido. Mira el caso de Lemar. Mira el caso de Llorente. Trabajar. No queda otra. Y Joao acabará triunfando como lo han hecho los dos anteriores. Kondogbia falla, sí, pero dos goles en siete minutos no son normales.

Pregunta de @JMR_02:

¿Por qué no ha revisado el VAR el empujón a Kondogbia en el segundo gol? pic.twitter.com/6TUFP9z7Y2 — Javi M (@JMR_02) November 7, 2021

R: Porque seguramente entiendan que no es algo claro y manifiesto y ahí nunca se van a mojar. Nunca.

Pregunta de @Elultimopaga:

Visto el fracaso de jugar con 3 centrales (este año) ¿no debería ser el momento de volver a jugar un 4-4-2, o un 4-3-3?¿Para que nos vale jugar con tanto talento ofensivo y meter 3 si nos meten otros tres? De Paul y Koke no abarcan a tanto y no gobernamos los partidos. — Guille (@Elultimopaga) November 8, 2021

R: Creo que se cogen de vez en cuando algunos mantras y de ahí no se sale. Defender centros laterales con tres centrales es muchísimo más fácil que hacerlo con dos, pero los tantos recibidos no dependen del sistema sino de la atención, la intensidad los 97 minutos de partido y el estado de forma de los jugadores. Cuando eso falla... De hecho si no se falla en el descuento estaríamos hablando del partidazo del Atlético con tres centrales y De Paul y Koke en el medio.

Pregunta de @Elultimopaga:

Cuando vuelvan llorente y lemar, ¿tendrá Simeone los cataplines suficientes para dejar a koke fuera, estando De Paul a un nivel top mundial? — Guille (@Elultimopaga) November 8, 2021

R: Con Koke siempre pasa lo mismo. Cuando no está bien le matan. Cuando está bien, perdón por matarle. Siempre igual. Con la pelota no está bien, pero equilibra más de lo que parece. Pero repito, con él siempre es igual. Matar y perdón. Matar y perdón.

Pregunta de @garciappc:

Se ha descuidado el equipo en las jugadas a balon parado? Tanto en ataque como en defensa el Atletico ha bajado muchísimo el nivel. — César García (@garciappc) November 7, 2021

R: Ha bajado muchísimo el nivel. Muchísimo. De forma alarmante. Tienen que trabajar aún más en ambas facetas, arriba y abajo. Hasta que salga. Y si no sale, más trabajo. Porque no es normal estar tan mal en ambas áreas. Sobre todo lo centrales deben subir el nivel. Y mucho.

Pregunta de @Cuevanuco1:

A ver, el fútbol es ganar y ganar y ganar. Da igual como juegues. Si el resultado fura 2/3, con el mismo juego de los últimos 5 minutos, !!todos calladitos!!.

Y eso que no se perdió — Cuevanuco (@Cuevanuco1) November 7, 2021

R: Esa es una verdad como un templo. Si el partido acaba 2-3 se habría destacado el partidazo del equipo. Pero claro, hay que defender bien para que eso pase.

Pregunta de @Francis80547517:

Crees que se necesitan refuerzos en defensa? Y el cholo no debe irse de rositas, porque si se juega como se entrena.... — Francisco Jose MARTIN RUIZ (@Francis80547517) November 7, 2021

R: Sí, sobre todo en el verano que viene. En invierno dependerá de alguna oportunidad, pero veo difícil fichar un defensor importante en enero. El Cholo debe mejorar también, por supuesto. Pero ha demostrado que resuelve los problemas y además de sobra.

Pregunta de @NuEmilio:

Tu no notas que hay varios jugadores que no están para nada en forma y como si hubieran perdido el" hambre " que hay que tener? — Emilio (@NuEmilio) November 7, 2021

R: Hambre no creo que sea, pero el bajón es considerable. Hay que tener en cuenta el año durísimo que vivieron el curso pasado sumado a lo que pasó en la 19/20 con el Covid, la Eurocopa... No todo es blanco o negro. Calma y paciencia, pero también trabajo y que ellos mismos espabilen.

Pregunta de @Buzzer1960:

Por qué Cunha no tiene minutos y si los tiene Joao? — Buzzer1960 (@Buzzer1960) November 7, 2021

R: Porque Joao Félix es mejor que Cunha. Así de simple. Y esto no quiere decir que Cunha sea mal jugador, ni mucho menos, pero Joao tiene un talento descomunal que acabará sacando y que es más determinante cuando lo pone a disposición del equipo.