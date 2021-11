Raúl de Tomas está en la mejor etapa de su carrera. Golea con el Espanyol tras ascender a Primera y ahora marca en la máxima competición española. Eso le ha servido para llegar por primera vez a la Selección de la mano de Luis Enrique. En una entrevista con AS repasa cómo está viviendo estos momentos de bonanza profesional.

Convocatoria con España

"Estoy agradecido a todo el mundo que apoya mi fútbol y agradecido también al míster por darme la oportunidad y a toda la gente que ha confiado en mí durante todos estos años. Estoy muy orgulloso de estar aquí porque todo futbolista desea estar con su Selección y he cumplido ese deseo".

Recibimiento en Las Rozas

"Me han recibido muy bien y así es más fácil. A mí me cuesta dar el primer paso, soy un poco tímido, pero si te lo facilitan como lo hacen aquí los jugadores y el cuerpo técnico, pues te integras muy rápido".

Recuerdos madridistas

"Sí, se nota. Al llegar a la concentración hemos recordado esa etapa de canteranos del Madrid. Incluso estuvimos juntos en el colegio, en el SEK en Villanueva de la Cañada, donde vivíamos y estudiábamos los de la cantera. Estuve en el SEK junto a Pablo Sarabia y Álvaro Morata".

Objetivo, Mundial

"No, nos planteamos ir a la repesca. Vamos a ir a Grecia a ganar y después a Sevilla a ganar a Suecia. Tenemos que estar en el Mundial y nos vamos a dejar todo ante Grecia y ante Suecia para clasificarnos primeros de grupo".

Estilo de España diferente al del Espanyol

"Justamente esta mañana lo hemos trabajado. Tengo que adaptarme a lo que el míster me pida. Lo cogeré rápido. La presión será diferente a la que yo practico en mi club, pero para eso estamos, para hacer lo que el míster pida. Yo voy a hacer lo que diga Luis Enrique".

Su etapa en el Madrid

"Cuando somos jóvenes cometemos errores, nos creemos cosas que no somos, queremos ir más rápido de lo que hay que ir. Ahora, al ver a chicos de 16, 17 y 18 años me pregunto si yo era así. Pienso que se están equivocando y tal vez yo me equivoqué a esa edad. Es un periodo que hay que pasar para aprender y cuando tienes 27 años te das cuenta de que no tenías que haber hecho ciertas cosas. El problema sería hacer esas cosas con 27 años. No me arrepiento, pero sí aprendí de los errores que cometí, que no me ayudaron para jugar en el Real Madrid. Pero tuve la oportunidad de estar allí y decidí salir para jugar".

Volver al Bernabéu

"Me centro en el día a día y nunca se sabe. Me he criado desde pequeñito en el Madrid, desde los 8 años y nunca se sabe. Claro que me gustaría triunfar allí. Es una ilusión volver al Madrid porque me he criado allí, desde los ocho añitos entraba por la puerta de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Todo el mundo tiene ese sueño de volver a donde te has criado. ¿Por qué no? Nunca se sabe".