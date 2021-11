La selección de Georgia ha dado la gran sorpresa al derrotar este jueves a Suecia contra todo pronóstico (2-0) gracias a un doblete de Khvicha Kvaratskhelia en el estadio Batsumi, un resultado que sirve para favorecer a España en su camino al Mundial de Qatar 2022.

Georgia, que no se jugaba nada al quedarse sin opciones de repesca, logró un triunfo vital para la selección española. La derrota de los suecos da a los pupilos de Luis Enrique la opción de clasificarse para el Mundial con tres de los seis puntos restantes. Es decir, España no estaría obligada a ganar a Suecia si no falla esta noche frente a Grecia. En el caso de hacerlo, seguiría dependiendo de sí misma, pero no tendría más opciones que vencer a los suecos el próximo domingo para evitar la repesca.

Georgia fue asediada por los suecos en la primera parte, pero consiguió resistir para alcanzar el premio mayor en la segunda mitad. A la hora de partido llegó el 1-0 en botas de Kvaratskhelia, que volvió a repetir suerte a 13 minutos para el final. El jugador del Rubin Kazan fue el gran protagonista del duelo.

Los suecos, con Zlatan Ibrahimovic de vuelta, no pudieron cambiar su suerte en un tramo final del partido donde se volcaron en busca de un punto que nunca llegó. La selección dirigida por Janne Andersson deberá esperar el resultado de España antes de saber qué debe hacer en Sevilla para no faltar en la cita del próximo año en Qatar.