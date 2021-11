Xavi Hernández está a un paso de lograr su primer fichaje en esta primera etapa como entrenador del FC Barcelona. Se trata de Dani Alves, de 38 años, que se incorporará al conjunto azulgrana en los próximos días tras dar el actual entrenador el visto bueno a su regreso al Camp Nou.

El brasileño ocupará la ficha libre que tiene el Barça en la plantilla. La idea en el conjunto culé es que Alves esté disponible para el próximo partido, el derbi catalán ante el Espanyol en el Camp Nou el próximo 20 de noviembre, en la vuelta de LaLiga Santander tras el parón de las selecciones nacionales.

Xavi ve en Alves a un referente para que los jóvenes canteranos aprendan de su dilatada experiencia. El defensa se encuentra en un momento físico óptimo tras los primeros análisis del club que dirige Joan Laporta. Su estado quedó demostrado en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, donde formó con los más jóvenes de la selección brasileña e incluso fue titular en muchos partidos.

"Si me necesitan, sólo tienen que llamarme"

Dani Alves ya había manifestado hace unas semanas su deseo de volver a la Ciudad Condal. El defensa manifestó por entonces que "si el Barça me necesita, sólo tiene que llamarme" y acudirá en su ayuda por "el cariño, el amor y el respeto" que tiene por el club.

Asimismo, el defensa de Juazeiro ha recordado que se marchó en junio de 2016 porque no quería ser "cómplice" de los que en su momento consideraba que se estaban "cargando" la entidad. "Sonaría muy ventajista decir que ahora el Barça me necesita. Yo siempre dije que me fui porque vi que las cosas no estaban como yo creía que deberían estar. Uno no quiere ver nunca todo lo que acabó sucediendo desde mi salida. Cuando uno hace una historia tan linda y respeta mucho esta casa y se ha dejado la vida por ella, no quiere ver que la gente se está cargando esto, no quiere ser cómplice de esto. Yo salí y avisé", señaló.

Además, reiteró su disponibilidad para volver a vestir de azulgrana, algo que ya hizo entre 2008 y 2016. "Salí diciendo que cuando el Barça me necesitara y me quisiera yo estaría a su disposición independientemente de donde estuviera".

El lateral, de 38 años, es el jugador con más títulos de la historia del fútbol con 43. En sus ochos temporadas en la capital catalana se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la mejor etapa de la historia del club. En 2016 siguió su carrera triunfal en el Juventus (2016-17), posteriormente en el PSG (2017-2019) y finalmente volvió a su país para defender los colores del Sao Paulo, con el que ha estado las dos últimas campañas.