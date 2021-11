Giro en el caso Hamraoui: la Policía libera a Diallo y pone el foco en un exnovio de Hamraoui

La investigación por la agresión que sufrió la jugadora del PSG y ex del Barça ha dado un giro de 180 grados después de que la Policía pusiera en libertad a su compañera de equipo, Aminata Diallo, y contemple la posibilidad de que fuera una venganza de un supuesto exnovio, según ha informado L'Equipe.

Según el diario francés, la Policía no ha encontrado indicios de que Diallo, que fue puesta en libertad sin cargos tras estar 36 horas detenida, sea culpable. Al principio de la investigación, todo apuntaba a que Aminata había contratado a dos sicarios para lesionar a Hamraoui, con la que comparte posición de centrocampista ofensiva en el PSG y en la selección francesa. Pero según avanzan los días, la Policía cree que Diallo, ex del Atlético, no tiene relación con la agresión y pone su foco en una venganza de un supuesto exnovio.

Esto se ha producido ya que tanto las declaraciones de Diallo, como las de Kheira Hamraoui coincidieran. La francesa fue agredida por dos hombres enmascarados que le golpearon las piernas con una barra de hierro y ambas señalaron que los dos hombres encapuchados pronunciaron las palabras: "Hombre casado".

Esto se suma a las llamadas que recibieron otras compañeras del equipo parisino (Katoto, Geyoro, Karchaoui y la propia Diallo) unos días antes de la agresión. En esas llamadas, un hombre que se identificaba como 'ex' de Hamraoui durante su estancia en Barcelona aseguraba que la centrocampista francesa le había roto la vida y que él haría lo mismo con ella. Hamraoui niega haber tenido una relación con un hombre casado.

La jugadora francesa, que no pudo disputar el duelo de Champions entre el PSG y el Real Madrid, sufrió contusiones y puntos de sutura en las manos y en las piernas, pero podría volver pronto a realizar ejercicio moderado hasta que reciba el alta médica completa.

Para más inri, el abogado de Diallo concedió una entrevista al canal BFMTV en la que se encontró visiblemente cabreado por el daño moral que se le ha causado a la joven jugadora de 26 años: "Lo digo alto y claro, ella no tiene nada que ver con esta agresión. ¿Cómo el PSG, la selección de Francia, los patrocinadores van a reaccionar a todo esto? Se ha echado un nombre a los leones, nacional e internacionalmente, y habrá que ver si toda esa gente va a salir públicamente ahora a decir que ella no tiene nada que ver con ese asunto".