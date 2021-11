Joaquín Sánchez se pasó por la MSW de Sevilla donde tuvo tiempo para hablar de su futuro y de la situación del equipo esta temporada. El capitán sevillano aprovechó el parón de selecciones para pasar un buen rato junto a Labi Champion y Vicente Ortega.

El portuense de 40 años puso fecha para el fin de su carrera como futbolista: "Ya, lo que pasa es que al final con 40 años... El otro día jugué con niños que cuando debuté no habían nacido y digo 'aquí ya estoy sobrando'. Me gustaría disfrutar de lo que me queda, seguramente este sea mi último año, que sea un año bonito, que podamos estar en Europa otra vez".

"Llevamos una racha de tres partidos que no se está consiguiendo ganar, el derbi lo perdimos, pero seguimos en la pelea, entre los cinco primeros, intentando disfrutar de los minutos que me dé el míster y es la ilusión con la que entreno cada día, que no es fácil", añadió el extremo del Betis.

El gaditano terminó dejando un mensaje a la afición: "A los béticos les digo que sé que estamos pasando una racha complicada de resultados, pero que queda mucho, estamos entre los cinco primeros y este equipo va a pelear para cumplir los objetivos".

Para el capitán bético es la 22ª temporada como profesional, 13ª vistiendo la elástica verdiblanca. En su trayectoria defendió también los colores del Valencia durante cinco años, del Málaga, dos años, y de la Fiorentina, otros dos. Un recorrido que le ha permitido convertirse en el jugador de campo con más partidos oficiales en Primera división de la historia (579). Sólo le supera el ex guardameta Andoni Zubizarreta (622).