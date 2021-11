Luis Enrique y Busquets han comparecido desde La Cartuja en la rueda de prensa previa al partido del domingo ante Suecia, en el que España se juega clasificarse de manera directa para el Mundial de Qatar. Con un empate es suficiente para ir al próximo Mundial, que se celebrará del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022. Primero ha hablado el técnico asturiano.

¿Se enfadó con el estilo de Suecia en la Euro?

"Me alegro de esta pregunta. Porque no sé dónde se tradujo mal, porque yo nunca hago público nada de los rivales. No sé de dónde salió que yo hablé mal del juego de Suecia, eso no fue así. Respeto al máximo a los rivales y jamás opino de cómo juegan los rivales. Espero que traduzcan bien ahora, que seguro que sí".

La presencia de Ibra

"No tengo ninguna anécdota con él. No le he visto nunca, no sé si le he saludado alguna vez. Es evidente que potencia su juego aéreo y por arriba. Lógicamente cuando vea el once se ajustarán algunas cosas, pero el plan va a ser el mismo y trabajar de manera colectiva".

El plan de España

"El plan no ha cambiado nada. Llegamos aquí pensando que hay que ganar dos partidos y así seguimos. Hay que ganar. No pensamos en otra cosa y sí en que sabemos que habrá dificultades".

El juego aéreo de Suecia

"Son muchas incógnitas a despejar, porque si lanzan balones desde el portero y el área... Es complicado jugar contra un equipo directo y con delanteros potentes, pero anularlos por completo es imposible".

La posesión

"Al fútbol no se gana por merecimiento, sino por balones en la portería rival. Nosotros vamos a arriesgar como siempre y atacar. Y si podemos tener más del 70% de la posesión, mejor".

El respaldo de la afición

"Siempre me he sentido respaldado por la afición, al margen de que los entrenadores no somos tontos y sabemos que dependemos de los resultados".

El césped

"No sé cómo está, creo que mejor que en verano. Si no podemos entrenar en todo el campo, no pasa nada".

La renovación

"El futuro no es mañana, el futuro es hoy. Hay buen feeling".

¿Ha repasado los partidos contra Suecia?

"He revisado nuestros dos últimos partidos contra Suecia y sus partidos contra Grecia y Georgia. Nosotros no vamos a cambiar nada. No merecimos la derrota en Suecia y tampoco el empate en la Euro, aunque ellos pudieron ganar con el palo de Isak. Necesitamos al público porque con el público ellos son más débiles y nosotros más fuertes".

¿Pierde valor la fase de clasificación porque vamos siempre?

"Yo soy precavido y pienso en el partido y en lo que nos cuesta siempre ganar a Suecia. Hemos logrado llenar el estadio y ahora hay que pedir a la gente que disfruta si nos va bien y que nos ayuda y sufra con nosotros si vamos justos. Habríamos firmado llegar así, pero falta lo más difícil, que es sellar la clasificación ante un rival difícil".

Termina la rueda de prensa para Luis Enrique, turno de preguntas para Sergio Busquets.

El Busquets del Barça y el de la selección

"Soy el mismo, creo que se exagera un poco. Depende un poco de los resultados, de los momentos de un equipo y otro... Yo me siento muy valorado. Intento disfrutar y vivir todo con la máxima intensidad, porque no me queda demasiado".

El Ibra del Barça

"Tengo un gran recuerdo de él. En el vestuario me llevaba bien con él. Es un Zlatan diferente, en el Barça estuvo menos tiempo de lo que a él le hubiera gustado. Si a él todavía la divierte el fútbol y su cuerpo y su cabeza se lo permiten, perfecto. Yo lo disfruto mucho".

Ibrahimovic

"Jugar con 40 años no es fácil y él lo está haciendo. Me alegro de que esté bien y de que le vaya bien, pero que mañana no le vaya tan bien..."

¿Cómo es Luis Enrique?

"Un entrenador top, un lujo, uno de los mejores del mundo. Es un lujo, porque este tipo de entrenadores suelen estar más en clubes. Sé cómo trabaja detrás del foco, con su equipo..."

Iguala a Xavi

"Xavi como jugador ha sido uno de los mejores de España, sino el mejor. He tenido la suerte de conocerle como jugador y persona, que lo hace más grande. Hemos sido socios de centro del campo, junto con Andrés. Teníamos un feeling especial los tres. Es un orgullo superarlo a él, por la trayectoria. Y como entrenador le deseo lo mejor. Sé cómo ve el fútbol, no sé cómo es como entrenador, pero seguro que ha aprendido mucho. No puedo desear con más ganas que le vaya bien y que nos vaya bien".

¿Cómo está Busquets?

"Muy bien, feliz. Ojalá pueda seguir más partidos. Depende de muchas cosas, pero me encuentro bien, feliz con el grupo, el momento...

11 fases seguidas llegando al Mundial

"Dice mucho de la selección española, porque hay muchos equipos que sufren. Y nosotros estamos llegando, así que quiere decir que estamos haciendo las cosas bien".

El fichaje de Dani Alves

"Nos va a aportar muchísimo, es una alegría. Tengo ganas de reencontrarme con él y nos aportará alegría, gen competitivo..."

El partido ante Suecia

"El objetivo ahora es el mismo: ganar. Vamos a por la victoria que es lo que hacemos en todos los partidos. Somos un equipo ofensivo que va a presionar a robar el balón, a tenerlo y crear ocasiones. Vamos a ir a ganar el partido y nuestra idea no cambia".

El ataque de Suecia

"Conocemos muy bien a Isak, jugador que va bien al espacio, fuerte... Son muy buenos jugadores y espero que los podamos controlar bien".