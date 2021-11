Los compañeros de Hazard en la selección belga lo tienen claro: "El Eden encarador se acabó"

Eden Hazard jamás ha mostrado en el Real Madrid el nivel que exhibió en el Chelsea. El belga, castigado por las lesiones, ha cambiado su estilo de juego. De ser un encarador y buscar siempre el uno contra uno ha pasado a ser un jugador mucho más asociativo que suele evitar el cara a cara con el defensa.

Hazard viajó con su selección para rematar la clasificación para el Mundial de Qatar de 2022. Tras ganar a Estonia por 3-1, Eden no jugó un solo minuto ante Gales en Cardiff. Roberto Martínez ya tenía pensado dosificarle dado su estado de forma.

"Ya estaba en los planes del entrenador -revela Axel Witsel, el centrocampista del Dortmund-. Solo iba a jugar un encuentro. Sabemos muy bien que no tiene mucho tiempo de juego en el Real Madrid y encadenar dos partidos en tres días hubiera sido demasiado para él".

Benteke se muestra muy claro sobre el Hazard de hoy en día: "Hoy Eden Hazard es un jugador diferente porque tiene un historial de lesiones. Aprende cosas y trata de evitar el contacto, incluso si su juego lo requiere. Pero muestra inteligencia en lo que puede hacer mejor. Sigue siendo un ser humano que trata de evitar recibir golpes porque hay dolores que se quedan e inconscientemente, piensas en ello. El Edén que driblaba a cinco o seis hombres se acabó. Pero el hecho de que ya no lo haga no significa que no vaya a ser decisivo".