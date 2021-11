La rueda de prensa de la presentación de Dani Alves como nuevo jugador del FC Barcelona estuvo marcada por las declaraciones del presidente Joan Laporta, que no ha cerrado la puerta a un posible regreso a la entidad de Leo Messi o Andrés Iniesta.

"No lo descarto. Ha sucedido con Dani (Alves), que ya ha dicho que la edad es sólo un número y además ha hecho un esfuerzo económico importante. Me estás hablando de dos jugadores espectaculares, tanto Leo como Andrés. No puedo predecir el futuro, aún están jugando. Siempre los tendremos presentes, pero en estos momentos tienen contrato en vigor con otros clubes. En la vida nunca se sabe", declaraba el máximo dirigente azulgrana sobre dos instituciones del Barça como son Messi —ahora en el París Saint-Germain al no poder retenerlo el club azulgrana el pasado verano— e Iniesta —el manchego, de 37 años, milita desde 2018 en las filas del Vissel Kobe japonés—.

Respecto a Alves, Laporta ha asegurado que el brasileño aportará su alma y carácter al equipo para poder mejorar la situación actual y ha destacado que el jugador, de 38 años, se ha ganado el cariño que ha recibido en su presentación en el Camp Nou de parte de la afición. "Destacaría su personalidad, es una persona excelente y nos dará carácter, le gusta competir y seguro que contagiará su carácter al equipo. Es un ganador", aseguraba en rueda de prensa al lado de Dani Alves.

Laporta agradece al brasileño sus ganas de volver y su esfuerzo por hacerlo posible. "Gracias Dani por volver al Barça, lo haremos otra vez. Es un día de emociones, que se repiten de cuando vino al Barça. Eres una persona hecha a sí misma, que ha luchado y con talento, tiene alma e imprime carácter allá donde va", destacó. "Dani y yo hemos mantenido una relación de amistad estos años y me comentó que quería volver y ayudar a ganar y a hacer este equipo que se está formando. Hablando con Yuste y Alemany, se vio el último año de Dani y coincidimos en que físicamente está superdotado", comentó sobre los motivos que les han llevado a traerle de vuelta.