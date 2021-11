Baptista sobre Vinicius: "No se hicieron bien las cosas al principio"

Baptista con el Real Madrid. | EFE

Julio Baptista, ex de Sevilla y Real Madrid entre otros, ha atendido a Radio Marca en el contexto de su nueva vida como entrenador del filiar del Valladolid. El brasileño, que conoce a la perfección la casa blanca y la liga española, ha hablado de su presente y futuro como técnico y de compatriotas como Vinicius o Dani Alves.

Nueva vida en Valladolid

"Al estar en un filial juegas en desventaja, tienes que hacer que los jugadores crezcan. El ritmo del partido para los rivales tiene que ser muy incómodo, porque nosotros tenemos más frescura. El haber sido futbolista es positivo porque los jugadores te tiene respeto, una buena imagen"

Ronaldo, presidente del Valladolid

"Es una persona normal, con un proyecto muy bueno. Yo soy un empleado más e intento hacer mi trabajo de la mejor forma posible. Al final me he formado como entrenador, tengo mi equipo conformado, y estoy haciendo que mi idea vaya con la del club"

Fichaje de Dani Alves

"La gente se equivoca en centrarse en la edad, Alves tiene mucha experiencia y puede ayudar al crecimiento de los jugadores. No va a jugar todos los partidos, está claro, pero tiene suficiente experiencia y carácter para competir al máximo nivel. Se nota cuando llega una persona con experiencia y ganas de ganar"

Papel de Vinicius en el Real Madrid

"Llegó muy joven al Madrid, y tenía cosas nada trabajadas. En un club así no tienes casi tiempo para preparar esas cosas. No es fácil que un chico de 18 años, llegando de un país diferente, tenga que tirar de un club como este. No se hicieron bien las cosas al principio, tenía mucha presión. Ahora estamos viendo su mejor versión"