El Bayern de Múnich ha recortado el sueldo del centrocampista alemán Joshua Kimmich durante los días en los que ha tenido que estar en cuarentena por un contacto con un contagiado. El jugador ha reconocido no estar vacunado contra el coronavirus.

Según el dominical Bild am Sonntag la medida no solo afecta a Kimmich, sino a otros cuatro jugadores no vacunados que también han tenido que someterse a una cuarentena. Los jugadores dejan de percibir sueldo durante los días que estén en cuarentena. Un quinto jugador no vacunado no tuvo que someterse a una cuarentena y por lo tanto no sufrirá el recorte.

El medio asegura que con ello la cúpula del Bayern quiere enviar una señal y aumentar la presión para que sus jugadores se vacunen. Kimmich es el único que ha admitido públicamente no haberse vacunado, pero se cree que lo mismo ocurre con Jamal Musiala, Serge Gnabry y Eric-Maxim Choupo Moting.

Los argumentos de Kimmich para no vacunarse tiene que ver con dudas personales con respecto a las vacunas existentes y temor a efectos secundarios a largo plazo. El jugador de 26 años se perdió los últimos partidos de la selección alemana, el partido del viernes que el Bayern perdió 2-1 ante el Augsburgo y previsiblemente se perderá también el partido de la Champions contra el Dinamo de Kiev el próximo martes.