Zlatan Ibrahimovic, en sus trece. El delantero del Milan sigue en el ojo del huracán por el tremendo codazo que le soltó a César Azpilicueta en el tiempo de descuento del España-Suecia (1-0), en partido de la última jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 disputado el pasado 14 de noviembre en La Cartuja de Sevilla.

Zlatan floors Azpilicueta with "dark arts"! 😲 Ibrahimovic escaped punishment during the game but has since been banned from the first leg of Sweden’s World Cup play-off tie... pic.twitter.com/7YmEUK8l6i — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 15, 2021

Nueve días después, el diario The Guardian publica una entrevista a Ibra en la que el delantero de Malmoe, lejos de arrepentirse, dice que "volvería a hacerlo". Y explica el motivo. "Lo hice a propósito. No me avergüenza decirlo porque (Azpilicueta) hizo una tontería con uno de mis jugadores. Actuar a lo grande con mi futbolista. Fue una estupidez, pero lo hice para que entendiera: 'No se hace eso, joder. No tienes huevos a hacérmelo a mí. Te voy a enseñar lo que pasa si me lo haces a mí'. Por eso lo hice", asegura Zlatan, de 40 años, en declaraciones al rotativo inglés.

El codazo era de roja, pero la acción se quedó en una simple amarilla —el árbitro fue el alemán Felix Brych— que, sin embargo, obligará a Ibrahimovic a perderse el primer partido de la repesca mundialista que Suecia jugará en el mes de marzo. "No se trata de perderse la repesca. Se trata de hacer entender al tipo que no se toma el pelo a alguien que está tirado en el suelo. No se ataca a un perro que no habla. Ataca al que puede hacer algo. Es demasiado fácil meterse con mis compañeros de equipo, que tienen 20 años y son muy buenos chicos. Espero que ahora lo entienda", continúa.