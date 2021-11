La culpa de la crisis del Manchester United y del despido del técnico noruego Ole Gunnar Solskjaer la tiene... Cristiano Ronaldo. Al menos eso insinúa Paul Merson, excentrocampista internacional inglés que jugó en el Arsenal, Middlesbrough y Aston Villa, entre otros equipos. En su última columna en Sky Sports, Merson analiza la situación por la que atraviesan los red devils ofreciendo algunas claves.

Una de ellas es que la llegada de CR7 en la recta final del mercado de fichajes trastocó completamente los planes del entrenador noruego, que fue despedido el pasado domingo tras la derrota por 1-4 ante el Watford en Old Trafford, siendo relevado en el cargo por otro exjugador del United como es Michael Carrick.

"Se podía ver su plan: juegas con (Edinson) Cavani, tienes a (Jadon) Sancho en un lado, a Marcus Rashford en el otro, a Mason Greenwood entrando. Tienes ritmo, potencia, energía, juventud, habilidad... todo", comienza explicando Merson para añadir a continuación que el fichaje de Cristiano lo cambió todo. "Entonces, justo antes de que empiece la temporada, le dan a Ronaldo. Creo que lo ha tirado todo por la ventana. Desde el primer día, no son un equipo mejor con Ronaldo", escribe.

"Sólo fueron a por él porque se enteraron de que el Manchester City lo quería", añade Paul Merson, que sostiene que CR7 tampoco aportará demasiadas cosas al juego del United. "Es un problema de cara al futuro. Los aficionados adoran a Ronaldo, es el rey. No me malinterpreten, ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, pero este es su talón de Aquiles. El tipo es una leyenda, con los récords que ha conseguido, pero eso ya no lo es hoy", explica Merson, de 53 años, en Sky Sports.