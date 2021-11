De Paul confirma que fue él el que quiso fichar por el Atlético

Rodrigo De Paul ha caído de pie en el Atlético de Madrid y en pocos meses ya tiene ganado el cariño de la afición del conjunto rojiblanco. Su fútbol ha hablado por él, pero ahora añade a eso sus últimas palabras en una entrevista concedida al diario Marca. El argentino confiese, entre otras cosas, que fue él mismo el que movió las hilos para llegar a Madrid.

Adaptación al Atlético

"Bueno, yo conozco el club y sabía que la afición siempre te trata bien y te hace sentir que eres uno más de esta familia. Después creo que soy un convencido de que el trabajo da sus frutos. Sí existe esa química conmigo y con el equipo. Esa energía recíproca que es buenísima y por la que estamos muy contentos"

Mejor versión de Rodrigo De Paul

"Esperemos que la mejor versión nunca. Siempre se puede mejorar. No me pongo un techo. Me gusta trabajar, el trabajo. Soy un apasionado de lo que hago. Le pongo pasión. Amo venir a entrenar. Me encanta estar en este club, vestir esta camiseta. Cuando las cosas las haces con pasión y haces valer cada momento en el que trabajas los resultados llegan. Me siento bien, siento que puedo dar más. Esos objetivos me llenan de ilusión y me dan la fuerza para mejorar. Y que esa mejor versión, ese techo, no llegue y siempre se espere más de mí"

Posición preferida, la de interior

"Creo que sí. Ya son seis o siete años que lo hago de esta manera tanto en clubes como en la selección. Me siento bien jugando de interior, con dos o tres volantes. Lo más importante es el equipo y que uno esté a disposición. Si te necesitan en otro puesto también lo haré, como te decía soy un apasionado de lo que hago. Aprendí con los años y la experiencia a leer los partidos, a entender las posiciones, a mirar mucho fútbol. Uno de los motivos para aprender es mirar y yo miro mucho fútbol"

Hizo todo por jugar en el Atlético

"Sí, lo tenía muy claro. Hay una anécdota linda cuando en marzo hablo con mi agente le digo que quería jugar en el Atlético y que se encargara. Un día estando en casa escribí en una hoja si estaba seguro de que me iba a llevar al Atlético. Él me dijo que sí. Luego cuando hablé con El Cholo le transmití lo que deseaba, que era jugar aquí. Me encantaba la forma de vivir el fútbol, de él y su cuerpo técnico, la afición... elementos que me motivaban y ayudaron a decidir que quería seguir mi carrera aquí. Me siento reflejado en la gente, en cómo lo viven aquí. Estoy seguro de que no me arrepentí de la decisión y espero que El Cholo tampoco"

Estilo Cholo y el Atlético

"La verdad que la grandeza que tiene el Atlético la conocemos todos. Es sumamente respetado en todo el mundo. Ya dije que cómo te acogen, te hacen sentir parte de la familia... no es fácil llegar a un club. Hay que construir tu camino. Desde el primer momento me hicieron sentir parte de todo. Y eso me sorprendió"

Ganar la Liga de nuevo

"Obviamente quien defiende el título es el equipo a vencer. De siempre. Nos toca ser el equipo a ganar y nosotros debemos defender el título. Es un lindo desafío. Hemos perdido puntitos que no merecimos. LaLiga está linda, dinámica. La pueda ganar cualquiera. Lo importante es que los de arriba no se escapen"

Carácter fuerte

"Al ser el más chiquito siempre jugué con gente más grande. Mi hermano tiene 33 años ahora y me llevaba para todos los lados. Siempre tuve facilidades con la pelota, me llevaban a jugar y me obligaban a jugar mi hermano, mi papá.... Me ayudó a forjar el carácter. Hay patadas, hay peleas... eso curte. Vivir esos momentos supongo que ayude a tener esta personalidad en los partidos"

Problemas para llegar a octavos de Champions

"Por la tranquilidad y la confianza con la que veo a mis compañeros no pienso en eso. Quedan dos partidos. La Champions es muy dinámica. Pasan muchas cosas. Queremos ganar y depender de nosotros. El objetivo es ir partido a partido"