El agente de Bale: "Los aficionados del Real Madrid han sido repugnantes con Gareth"

Jonathan Barnett, agente de Gareth Bale, se ha mostrado muy crítico con el "comportamiento repugnante" que, según ha dicho, los aficionados del Real Madrid han tenido con el delantero galés.

"Es irrelevante, no me importa lo que piensen. No me importa lo que piensen los aficionados del Real Madrid. ¿Por qué debería preocuparme? Creo que han sido repugnantes con Gareth Bale. Se han comportado mal", afirmaba Barnett.

En la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, adonde ha asistido para acudir al I Encuentro de Agentes Europeos, Barnett hablaba también de la situación de su representado en el Real Madrid. "Le gusta mucho Madrid y el Real Madrid, y su relación con Carlo Ancelotti es fantástica", dice.

Asimismo, el polémico representante no descarta que el jugador renueve su contrato con el Real Madrid, más allá del 30 de junio de 2022, y quita hierro a las constantes lesiones que sufre Bale, confiando en que el delantero regresará "pronto" a los terrenos de juego. "Está bien. Por desgracia volvió a lesionarse, pero estará bien y estará jugando pronto", apuntó.