La afición del Atlético pregunta... sobre el 0-1 ante el Milan

Hoy toca el Atlético de Madrid-Milan (0-1)

Pregunta de @PyotrKBezukhov:

¿Qué espera Simeone de Suárez en un partido que se juega tan lejos del área rival? — Pyotr K. Bezukhov (@PyotrKBezukhov) November 24, 2021

Respuesta: Imagino que la idea del Cholo, que fue equivocada viendo cómo fue el partido, no era estar tan lejos del área sino lograr transiciones rápidas y generar ocasiones para Luis. Lógicamente le salió fatal y nunca hubo opciones para el 9.

Pregunta de @josemabargueno:

¿Está siendo positivo el fichaje de Griezmann? — José Manuel Bargueño (@josemabargueno) November 24, 2021

R: Para mí sí. Lleva varios goles y asistencias. El problema me sigue pareciendo global más que individual. No creo que un solo jugador marque el devenir de un equipo. No hay casi ningún jugador ahora mismo que llegue al notable de nota media. Hemos visto a varios jugadores tener chispazos, como Carrasco, De Paul, Correa al principio... pero sigue faltando regularidad en todos los jugadores.

Pregunta de @carlostesals:

Por que tiene que jugar Koke ahora? — Carlos Alberto (@carlostesals) November 24, 2021

R: Está muy mal. Las cosas como son. No está cómodo, va un segundo por detrás de las jugadas y cuando él está mal, el Atlético está mal. Entiendo por lo que he visto y veo que el Cholo no quiere señalar al jugador. En varias ocasiones ha estado mal y, por no quitarle, ha vuelto a su mejor nivel y ha sido decisivo como en la Liga pasada.

Pregunta de @Francis80547517:

Para hacer un equipo competitivo en champions hoy en dia hay que rascarse los bolsillos y los dirigentes del Atletico no estan por la labor — Francisco Jose MARTIN RUIZ (@Francis80547517) November 24, 2021

R: Bueno, De Paul no costó cuatro duros y a Griezmann se le paga una cantidad importante. Además se ha renovado a piezas clave como Marcos Llorente y se está buscando renovar a Oblak. No creo que haya falta de recursos aunque sí se puede aumentar el nivel de la plantilla. Pero renovar también cuesta dinero.

Pregunta de @CarnaGiuseppe:

¿A quien contrataríais si fuera vuestro dinero? pic.twitter.com/QeJXgsizSM — ElPeppao (@CarnaGiuseppe) November 25, 2021

R: Creo que todos esos equipos firmarían tener a un entrenador durante 10 años consecutivos y encima ganando una Liga hace nada. Haz el cálculo de lo gastado por esos equipos en cambios de entrenador y finiquitos. Y haz cálculo del dinero que ha generado cada uno de ellos.

Pregunta de @Francis80547517:

Hay muchos jugadores mediocres entre ellos Correa, Hermoso, Lodi, Versalko, Felipe, Saponjic ni lo cuento pero ocupa una ficha mas, además de ser el equipo que tiene menos jugadores de toda la primera division — Francisco Jose MARTIN RUIZ (@Francis80547517) November 24, 2021

R: En lo del número de jugadores estoy totalmente de acuerdo. Es una plantilla corta y eso es decisión de Simeone. No la comparto. En cuanto a lo otro, no considero ni mucho menos que Correa, Felipe, Hermoso o Lodi sean jugadores mediocres. Lo siento, pero no comparto eso.

Pregunta de @Francis80547517:

A todo esto los dirigentes me da la sensacion que no deberian irse de rositas, igual utilizan al cholo como escudo humano — Francisco Jose MARTIN RUIZ (@Francis80547517) November 24, 2021

R: Han tenido fallos, por supuesto, pero esta misma plantilla ganó el año pasado la Liga y los refuerzos de este año son muy bueno. De Paul y Griezmann son fichajes impresionantes. ¿Pueden mejorar? Sí, pero las renovaciones también cuestan mucho dinero.