Carlo Ancelotti desvela los planes ambiciosos de Florentino Pérez para el 2022

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha concedido una entrevista al diario 'Corriere dello Sport' donde ha repasado toda la actualidad de su equipo, pero también ha analizado la situación tan compleja que atraviesa ahora mismo el fútbol, un deporte del que vive Ancelotti desde hace más de 40 años. "El fútbol debe cambiar y rápido. Reducir partidos, jugamos demasiado y mal, la calidad ha bajado, los jugadores no aguantan más, algunos se niegan a ser convocados para la selección. Hay fatiga física y mental, más lesiones, creo que es hora de decir basta", ha afirmado.

En este sentido, Ancelotti se ha posicionado en contra de que haya un Mundial cada dos años como pretende implantar la UEFA. "Menos partidos, lo reitero, y dos parones para las selecciones. Lo hablé con Wenger. Los futbolistas, estoy seguro, bajarían su sueldo si se cortara el calendario, y los entrenadores lo mismo. El fútbol, así como está, no aguantará. La idea de la Superliga nace de la exigencia de ese cambio".

Preguntado por el Real Madrid, Ancelotti dejó caer que el verano del 2022 va a ser importante y con muchos cambios. Esa es la idea que tiene Florentino Pérez. "Dentro de un año el nuevo Bernabéu estará listo, Florentino tiene intenciones muy serias para julio", dijo. El periodista, al escuchar esto, le preguntó si iba a fichar a Mbappé y a Haalland, a los dos futbolistas. Ancelotti se rió y se limitó a decir que "hablémoslo más adelante...". Su regreso al Bernabéu si fue "una sorpresa fantástica, aunque yo nunca había perdido contacto con el club. Si fuera por mí, me quedaría de por vida, no existe un lugar mejor para el fútbol y para vivir. En el Madrid todo es inmutable, lo único que cambia son los entrenadores. Los mismos fisioterapeutas, utilleros, periodistas, la misma visión, la misma exigencia de grandeza a pesar de los daños de la pandemia", ha contestado.

En este sentido, Ancelotti ha afirmado en la entrevista que "no me enfadaré cuando Florentino me eche" y es que el entrenador está en una etapa en la que solo quiere estar en paz. Así lo aseguró cuando le preguntaron por los ataques de Leonardo, director deportivo del PSG, al Real Madrid. "En otros tiempos habría respondido de manera distinta, pero estoy en una fase de la vida en la que solo deseo estar en paz con el mundo. Estoy en el fútbol desde 1977... Casi 46 años, y 30 entrenando. Superé los 1200 partidos, perdí la cuenta. No tengo tiempo ni ganas para pelear. Cuando Florentino me querrá echar, no me enfadaré".

El veterano entrenador, poco se parece a Luis Enrique, Simeone o Guardiola, entrenadores que, vayan donde vayan, y tengan la plantilla que tengan, intentan implantar su sistema de juego. Ancelotti no es así. "El entrenador listo es el que adapta el juego a las características de sus jugadores. Sería un idiota si, con un delantero como Vinicius que debajo de los pies tiene una moto, no apostara por el contragolpe. Otro ejemplo: si tengo a Cristiano, busco la manera para que le llegue el balón a menudo, no le pido volver atrás. Lo mismo con Ibra. Hay dos tipos de jugadores: los que marcan la diferencia y los que deben correr. No creo en las ideologías como el guardiolismo, el sarrismo... Creo en la identidad del equipo".