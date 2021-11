El Barcelona gana con doble dosis de polémica y tras un error del Villarreal

El Barcelona de Xavi Hernández se estrenó a domicilio en su primer partido fuera de casa y castigó a un buen Villarreal en un partido de fuerzas parejas en el que unos y otros controlaron diferentes fases del encuentro. El empate que reflejaba el marcador a tres minutos del final mostraba lo que había sido un encuentro en el que ambos equipos se habían neutralizado, pero la reacción final del Barcelona fue letal.

El partido fue trepidante en sus minutos iniciales con un remate de Abde que Rulli y el larguero neutralizaron y un fallo defensivo del Barcelona que Danjuma no aprovechó gracias a la buena colocación de Pique, aunque el central evitó un tanto claro con la mano. Un penalti claro que ni fue revisado por el VAR. No se detuvo el partido ni un minuto y en televisión no se vio una repetición hasta pasados unos cuantos minutos. Tras el partido, Pau Torres afirmó que "somos el único equipo al que no nos han pitado ningún penalti a favor y el Barcelona es el único al que no le han pitado ninguno en contra. Así es imposible".

De inmediato, sendos remates de Menphis y Gavi también pudieron acabar en gol. Con solo diez minutos de juego ya se habían generado cuatro ocasiones de gol y antes de los veinte, Memphis falló, solo ante el portero, una nueva oportunidad para adelantar a su equipo. Aunque el inicio del encuentro estuvo controlado por el equipo de Xavi Hernández, cuando la primera parte llegó a su mitad, el Villarreal ya se había sacudido el dominio de su rival para empezar a acercarse con peligro a la meta de Ter Stegen.

Era un primer tiempo intenso y vibrante, en la que los delanteros llegaban con cierta soltura al área rival, aunque a medida que el partido se acercaba al descanso era el Villarreal el que más daño hacía, sobre todo con la penetraciones del local Pedraza por la banda izquierda. Las alternativas se mantenían por parte de ambos equipos a medida que avanzaba la primera parte, aunque cada vez más con un control mayor por parte del equipo de Unai Emery que obligaba a su rival a intensificar su fútbol defensivo.

Al poco de iniciarse la segunda mitad llegó el 0-1 marcado por De Jong, tras un centro de Jordi Alba en un acción en la que fue el VAR quien determinó que tanto era válido tras haber sido anulado inicialmente por fuera de juego.

El tanto aflojó al Villarreal y dio consistencia al Barcelona, que en los minutos inmediatos al tanto fue capaz de jugar cerca de la portería de Rulli, sin dar opciones ofensivas al equipo local en una fase del juego que nada tenía que ver con la intensidad del primer periodo.

El partido no tenía el ritmo de la primera mitad, pero Emery realizó cambios y la entrada de Samu le vino bien al Villareal que aprovechó también la lesión de Jordi Alba. Mingueza, suplente en el día de hoy, tuvo que jugar de lateral izquierdo. Tras haber desperdiciado tres ocasiones claras, tras un saque de banda, un balón en profundidad permitió a Chukwueze establecer la igualada.

Tras el empate, el conjunto local se volcó sobre la meta visitante, dispuso de hasta tres opciones para dar la vuelta al marcador sin permitir que el Barcelona se acercara a su área. Danjuma, entre la primera y la segunda mitad, pudo marcar tres goles o más. El Villarreal no aprovechó sus oportunidades y el Barcelona marcó, cuando menos lo merecía, y de un pelotazo. Ter Stegen sacó en largo, Estupiñán falló en el despeje y permitió que Memphis se plantara solo ante Rulli. El holandés le regateó y definió luego por debajo de las piernas del propio Estupiñan. El lateral, con un mal despeje, se cargó todo el trabajo de sus compañeros.

Ya en los últimos minutos, Coutinho, que salió desde el banquillo, anotó un penalti que él mismo provocó. Es la primera victoria del Barcelona como visitante en LaLiga. Quizá una victoria injusta, por las acciones polémicas y por el juego. Hoy el Barcelona de Xavi se pareció al Barcelona de Koeman, pero ganando.

Ficha técnica:

1 - Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (Estupiñán, m.65), Trigueros (Raba, m.84), Capoue, Parejo, Moi Gómez, Danjuma y Yeremi Pino (Chukwueze, m.64)

3 - Barcelona: Ter Stegen, Eric García, Piqué, Araujo, Jordi Alba (Mingueza, m.70), De Jong, Busquets, Nico (Coutinho, m.81), Gavi, Abde (Dembelé, m.66) y Memphis.

Goles: 0-1, m.48: De Jong. 1-1. M.76: Chukwueze. 1-2, m.88: Menphis. 1-3, m.93: Cotunho, de penalti.

Árbitro: Soto Grado (comité riojano). Amonestó por el Villarreal a Yeremi Pino (m.26) y Raba (m.90) y por el Barcelona a Jordi Alba (m.26) y Piqué (m.44)

Incidencias: partido de la décimo quinto jornada de Liga disputado en el campo de La Cerámica ante 19.050 espectadores.