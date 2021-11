La Fiscalía de Turín ha anunciado una investigación sobre la Juventus de Turín y ya ha iniciado registros en las sedes de Turín y Milán. Se investiga a la dirección del club por la compra de futbolistas y otras operaciones poco claras en los últimos tres años. Operaciones como la que realizaron Juventus y Barcelona en el intercambio de Arthur y Pjanic. Hay sospechas por un posible fraude contable.

Arthur, ex futbolista del Barcelona fue traspasado por 72 millones, mientras que Pjanic, ex de la Juventus, le costó al Barcelona 60 millones. Siempre fue una operación que generó muchas dudas. En ese momento, como sucede en la actualidad también, Barcelona y Juventus no tenían una buena situación económica y tenían que cuadrar balances. Los autoridades están recopilando información de los últimos tres balances porque existen indicios de delito por "falsas comunicaciones de las sociedades cotizadas y emisiones de facturas para operaciones inexistentes".

La Guardia de Finanza (policía de asuntos fiscales) confirmó en un comunicado que anoche sus agentes accedieron a la sede del Juventus con la orden de recabar documentación relativa a las cuentas del periodo 2019-2021. En concreto, la Fiscalía encargó recoger información sobre la compraventa de jugadores y sobre la formación de los presupuestos.

La investigación abierta por la Fiscalía de Turín ahonda en la posibilidad de que la dirección del Juventus haya incurrido en delitos como falsedad documental y emisión de facturas falsas sobre operaciones inexistentes. La atención de los fiscales se centra en el traslado, cesión o venta de jugadores y las prestaciones de algunos agentes intermediarios. Los investigados son los directivos del área comercial, financiera y para la gestión deportiva.

La operación comenzó en la tarde del viernes después del cierre de la Bolsa de Milán para no interferir en la cotización del club "bianconero". Se trata de parte de una investigación denominada "Prisma" que se inició en mayo de 2021 y que es dirigida por un equipo de fiscales de delitos económicos, compuesto por Ciro Santoriello, Mario Bendoni y Marco Gianoglio. "Existen diversas operaciones de transferencia de jugadores profesionales y los servicios prestados por algunos agentes involucrados en los intermediarios relativos en consideración. Para proteger el mercado financiero, las búsquedas se iniciaron después del cierre de la negociación semanal de la Bolsa de Valores de Italia", dice el comunido de la Fiscalía.

Entre los investigados, según publican los medios, están el presidente Andrea Agnelli, su vicepresidente, Pavel Nedved, el exresponsable de la sección deportiva, Fabio Paratici, el actual jefe del área corporativa y financiera, Stefano Cerrato, su antecesor, Stefano Bertola y el exdirector financiero, Marco Re