Vaya debut de Sergio Ramos en el PSG: nevada, roja rigurosa, hat trick de Messi y grave lesión de Neymar

Neymar. | Imagen TV

El debut de Sergio Ramos con el PSG se ha hecho esperar y no ha podido tener un encuentro más agitado el central español para estrenarse con su nuevo equipo. El PSG ha tenido que remontar un marcador adverso ante el Saint-Etienne en un encuentro en el que no ha dejado de caer una intensa nevada. El conjunto de Pochettino se vio beneficiado de una expulsión rigurosa que hizo más fácil la victoria de los lideres de la liga francesa. Leo Messi, sin brillar, hizo un hat trick de asistencias y Neymar protagonizó la mala noticia al tener que retirarse en camilla por una grave lesión, otra vez en el tobillo.

Omg neymar😷,,,, hope will be fine pic.twitter.com/q0OB0KYKM5 — Vincent (@Vincent77562183) November 28, 2021

El delantero brasileño no pudo terminar el partido y tuvo que ser retirado en camilla ya que no podía ni caminar tras una dura entrada por detrás. No es la primera, la segunda, ni la tercera vez que le sucede algo así desde que juega en Francia. Neymar ya ha comentado en varias ocasiones que este tipo de entradas y sus posteriores lesiones, le hacen pensar en una retirada prematura. El PSG ya ha informado que le harán pruebas para diagnosticar la lesión exacta.

El París Saint Germain se impuso por 1-3 en su visita al Saint-Etienne. Sergio Ramos fue titular, debutó y jugó todo el partido, pero apenas tuvo trabajo y cumplió en las pocas acciones en las que participó. En el minuto 23 el Saint-Etienne marcó por medio de Denis Bouanga, tras rematar un rebote dentro del área, el gol fue anulado aunque el VAR entró en liza y dio por válido el 1-0. El PSG dominó todo a raíz de este gol. Posesión, con un 70% y ocasiones muy claras, la mayoría en las botas de Mbappé que siempre se encontró con el portero rival.

Es fantástico lo de Messi. Doble asistencia, ahora para Di María🔥 PSG da vuelta el resultado y le gana 2-1 al Saint Étienne. pic.twitter.com/TOq5j2S1y4 — Giuli 🏟 (@giulifigini) November 28, 2021



El equipo capitalino no empató el partido hasta el minuto fatídico para el Saint- Etiene. Kolodziejczak vio una rigurosa tarjeta roja por una entrada sobre Mbappé y en el bote de esa falta marcó Marquinhos a pase de Messi. En la segunda parte, el PSG incrementó su dominio y comenzaron a llegar las ocasiones de gol. Mbappé y Messi fallaron un par muy claras. El 1 a 2 no llegó hasta el minuto 79 con la conexión argentina. Messi centró al área para Ángel Di María que batió al portero por la izquierda. En la prolongación, Messi envió un centro bombeado al área y Marquinhos cabeceó cerca del poste izquierdo para anotar el segundo en su cuenta particular y el 1 a 3 definitivo.

Los jugadores celebran un gol

Otro partido complicado para el PSG, pero que saca adelante. Son 15 jornadas, 13 victorias, un empate y una derrota. Sacan 14 puntos al segundo clasificado, el Niza. Ahora falta que mejoren como equipo y puedan dar el salto en la Champions League donde el Manchester City ya les avisó, todavía no están preparados. Ahora cuentan con Sergio Ramos que no jugaba un partido oficial desde el mes de mayo, las semifinales de la Champions League con el Real Madrid.