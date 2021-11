Ancelotti es contundente y desvela si el Real Madrid fichará en enero

Carlo Ancelotti ya está inmerso de lleno en la previa del Real Madrid-Athletic, partido aplazado que se jugará mañana en el Santiago Bernabéu, concretamente a las 21:00 horas. El entrenador del Real Madrid ha respondido a todos los temas de actualidad de su equipo incluyendo el Balón de Oro o los posibles fichajes en el mercado invernal.

Mbappé al Madrid para ganar el Balón de Oro

"Jugar en un gran club te ayuda, está claro. Es un premio importante, pero es un premio individual. No he visto a Benzema o Courtois llorar por no ganar el premio. Lo han aceptado sin problema"

Vinicius

"Conoce muy bien su posición en la plantilla. No se considera una estrella, porque es muy humilde. Él sabe que tiene a su lado jugadores con una personalidad y un carácter tremendo"

Messi, ganador del Balón de Oro

"Yo tengo un conflicto y no puedo votar a un jugador que está fuera del Madrid. Si tuviera que votar yo votaría a Benzema primero, segundo a Vinicius, tercero a Courtois, cuarto a Casemiro, quinto a Kroos, sexto a Camavinga... Pero tengo que respetar, porque Messi es uno de los mejores. Pero si hubiera votado, yo habría votado a Benzema"

Rotaciones y Hazard

"Rotar por rotar, no. Hay que hacer una evaluación y si los jugadores no están bien físicamente... Pero rotar por rotar, no. El problema de Hazard es físico, tiene que mejorar su condición. Tiene que tener minutos, es claro, tener minutos va a mejorar su condición. Tiene que aguantar, pero tenemos muchos partidos y creo que va a tener minutos"

Quejas del Sevilla por el penalti a Ocampos

"En Sevilla se pueden enfadar, pero al inicio de temporada nos dijeron que los penaltitos no se iban a pitar. Y yo estoy de acuerdo. Los penaltis tienen que ser claros y los penaltitos no se tienen que pitar"

Fichar mercado invernal

"Siempre pienso que hay que trabajar en verano. Los ajustes de invierno no me gustan mucho. Esta plantilla no se necesita mejorar en enero y podemos competir hasta el final"