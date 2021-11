Monchi responde a las críticas desde Madrid: "Gracias"

Repasando mi TL, saco 3 conclusiones:

1)Gracias

2)Gracias

3)Gracias

Imposible sentirme más querido que yo por los míos.

Los únicos que me importan y a los únicos que oigo, cuando me alaban y sobre todo cuando me critican…

¡Siempre y solo SFC!

