Se especuló mucho con la posibilidad de que las nuevas normas de Xavi Hernández pusieron freno a la vida extrafutbolística de Gerard Piqué. Incluso se dijo que Xavi le habría hecho cancelar una entrevista con Pablo Motas en el programa ‘El Hormiguero’. Sin embargo, Piqué estuvo anoche presente en dicho show televisivo y entre otras muchas cosas le mandó una clara indirecta a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Ser presidente del Barcelona y Florentino

"Hay días que sí me veo presidente del Barça y otros que no. Hay que tener un amor muy grande hacia el club. Es un gran sacrificio. Hay que hacer un aval de 150 millones de euros. Y en el Real Madrid es igual y encima Florentino lo quiere subir para que nadie se presente. Las próximas elecciones del Real Madrid pueden ser en 20 años (risas)"

Requisitos para ser presidente

"No tiene sentido ser presidente si no amas al club. Siempre que pueda voy a ayudar al club pero de ahí a ser presidente es un mundo aún. Si quedas positivo tu presidencia te devuelven ese aval y si estás en negativo no"

Mundial con España o Champions con el Barcelona

"Pongo a la misma altura ganar el Mundial con España que ganar la Champions con el Barça. Siempre dije que el Mundial fue increíble ya que fuimos los pioneros. Pero ganar la Champions en el año que volvía al Barça en 2009 y con ello conseguir el triplete fue espectacular. Lo pongo a la misma altura"

Vinicius, estado de forma

"Pues esta temporada puntuando a Vinicius del 1 al 10 le pongo un 9"

Amancio Ortega y España

"Aquí el emprendimiento no es igual que en Estados Unidos. En vez de valorar la gente que emprende se mira si paga impuestos, se mira lo malo, como a Amancio Ortega. Siempre trae cosas buenas. Es un ejemplo para los emprendedores. Hay cosas buenas y hay que aprender de él. Es una actitud que tenemos en España"