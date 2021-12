Este domingo a las 19 horas se publicará una entrevista en Amazon Prime Video en la que Thierry Henry y Kylian Mbappé mantienen una charla que llena de guiños hacia el Real Madrid.

En menos de un mes, el delantero del PSG será libre de negociar con el equipo que quiera. Los intentos del club parisino por renovar su contrato no fructifican y las indirectas públicas que va dejando el jugador lanzan un mensaje evidente: Mbappé quiere jugar en el Real Madrid.

En la charla con Henry, en la que el exjugador del Barcelona bromea con el delantero al preguntarle por su español, éste responde que "es necesario saberlo para ser una estrella internacional".

"Tu inglés es bueno, ¿y tu español también?", pregunta de forma sarcástica Henry, a lo que Kylian responde: "Sí, es muy bueno. Es porque he querido ser siempre un gran jugador de fútbol y un personaje público importante. Ahora, no puedes querer ser una estrella internacional y hablar francés solamente, esto no tiene ningún sentido. Si tú llegas a España y sabes hablar… Todo va a mejor".

En el avance de la entrevista se aprecia como la conversación continúa en un tono amigable, pero un pícaro Henry despide la charla con un "hasta luego..." en perfecto español. Este comentario a desatado las risas del joven francés pero también del ex jugador, que se reía como si ya conociera las intenciones de Mbappé.