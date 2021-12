El nuevo central del Manchester United Raphael Varane vistió la camiseta del Real Madrid durante 10 años. En gran parte de esa década el francés acompañó a Sergio Ramos en el centro de la zaga y juntos formaron una defensa muy sólida y con grandes resultados. Pero el éxito que cosecharon no se vio premiado con el cariño de la afición, como apunta Varane.

Pocos jugadores han podido vivir la exigencia que se vive en el Bernabéu durante tantos años como el francés de 28 años. Es una sensación que solo los jugadores que han vestido la elástica blanca pueden sentir.

Varane se encuentra lesionado de su gemelo, y ha concedido una entrevista para The Telegraph en la que habla de su etapa en el Real Madrid, la presión de la afición merengue y su estancia en el United. En cuanto a los éxitos que consiguió en su etapa anterior, el francés quiso hacer referencia al poco valor que le dan los aficionados del club blanco: "Después de ganar la Liga de Campeones, los aficionados no te felicitan. Únicamente te dicen: 'muy bien, a por la siguiente'. No gané una, gané cuatro, y siempre me decían lo mismo".

‘Rapha’ explica que le causaba tristeza no poder disfrutar de todo lo conseguido: "A veces creo que tienes que disfrutar de lo que tienes, y lo que había era muy bueno. No siempre lo celebrábamos juntos porque, por ejemplo, después de la última Liga de Campeones teníamos el Mundial. A veces quería apretar el botón de pausa y tener tiempo para celebrar los éxitos".

"Por eso el Real Madrid es especial, porque tiene esta mentalidad. Es una mentalidad muy diferente. Por eso quería cambiar de aires, no porque no me gustara esta mentalidad o porque sea mala. Al contrario, es una mentalidad muy buena, pero buscaba algo diferente", apuntaba el francés.

Manchester United

Por último, Varane expresó el motivo para recalar en un club como el Manchester United: "Para este club es importante estar en la cima. Es un gran desafío. Un desafío que me motiva también. Lo gané todo en el Madrid, por lo que busqué algo distinto. Defender la historia de un club".