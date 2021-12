Desde que Cristiano Ronaldo recaló en la Juventus, Antonio Cassano no ha desaprovechado ninguna oportunidad para cargar contra el astro portugués. El delantero italiano atiza a CR7 siempre que tiene ocasión y el pique entre los jugadores se ha convertido en una bola de nieve que el italiano no deja de cebar.

Que Jorge Mendes dice que Cristiano es el mejor de la historia, Cassano responde: "Sí, el mejor de la historia después de Napoleón Bonaparte". Siempre en tono sarcástico, o en duras críticas hacia el portugués: "No se puede tener a un entrenador que quiera jugar a fútbol con él, es un freno para Pirlo. Solo piensa en sus goles y récords", afirmó cuando el luso estaba en las filas de la Juventus.

El italiano se manifiesta en el canal Twitch de Christian Vieri, BoboTv, y nunca se muerde la lengua comentando el rendimiento de los grandes futbolistas del planeta y, al parecer, una comparación que hizo entre Cristiano y Ronaldo Nazario elogiando más al brasileño no le habría gustado para nada al portugués.

Según lo que contó Cassano, el propio Cristiano le habría escrito reprochándole sus palabras: "Cristiano me escribió por Whatsapp pidiendo más respeto por todo lo que ha ganado y por los goles que hizo. A mí no me da miedo decir la verdad, me enfrento al mundo entero, desde el Papa al último de esta tierra".

Al parecer, el enlace entre los dos es Buffon: "Le pedí a Gigi cómo podía tener mi número y él me confirmó que se lo había dado al jefe de prensa, que se lo pasó a Cristiano". El italiano, ex del Real Madrid también, relata cuál fue su respuesta al luso: "Me dijo que él marcó 750 goles y yo solo 150. Querido Cristiano, te digo una cosa: lo tienes todo, vive más tranquilo y relajado. Haz como Messi, al que le da todo igual, en lugar de escribirme". Cassano zanjó así el tema: "Buffon y Chiellini saben que esto me hizo enfadar. ¿Cristiano, pero a ti qué te pasa? ¿Qué problema tienes?".