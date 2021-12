Henry entrevista a Mbappé. | Libertad Digital

Kylian Mbappé charló con Thierry Henry sobre su carrera deportiva y, cómo no, de su traspaso frustrado al Real Madrid el pasado verano.

En un documental de Amazon, el delantero del PSG confirmó algo que era ya conocido: "Durante la Eurocopa me hacía muchas preguntas. Hablé mucho con mis padres, sabía que quería salir. Mis padres me decían que me concentrara en el terreno de juego. Quizás ponía demasiada energía en otros cosas."

En otro orden de cosas, el internacional galo habló también sobre su rendimiento en este curso; "Soy el mejor asistente del campeonato francés y de la Champions, y eso demuestra que no soy un jugador egoísta que sólo piensa en marcar. Sé que puedo hacerlo aún mejor".

En menos de un mes, el delantero del PSG será libre de negociar con el equipo que quiera. Los intentos del club parisino por renovar su contrato no fructifican y las indirectas públicas que va dejando el jugador lanzan un mensaje evidente: Mbappé quiere jugar en el Real Madrid.

En la charla con Henry, en la que el exjugador del Barcelona bromea con el delantero al preguntarle por su español, éste responde que "es necesario saberlo para ser una estrella internacional".

"Tu inglés es bueno, ¿y tu español también?", pregunta de forma sarcástica Henry, a lo que Kylian responde: "Sí, es muy bueno. Es porque he querido ser siempre un gran jugador de fútbol y un personaje público importante. Ahora, no puedes querer ser una estrella internacional y hablar francés solamente, esto no tiene ningún sentido. Si tú llegas a España y sabes hablar… Todo va a mejor".

Un pícaro Henry despide la charla con un "hasta luego..." en perfecto español. Este comentario a desatado las risas del joven francés pero también del ex jugador, que se reía como si ya conociera las intenciones de Mbappé.