Javier Zanetti es el mejor representante del Inter de Milán en los últimos años. Él jugó dos décadas en el equipo italiano e incluso el número 4, su dorsal, fue retirado en homenaje al argentino. Pues bien, años después de su retirada y ahora como vicepresidente, Zanetti confiesa en Marca que estuvo muy cerca de jugar en el Real Madrid.

Función como directivo

"Cuando me retiré, tras casi 20 años en el Inter, quería ampliar mi visión del club a un rol más amplio, a nivel corporativo, de responsabilidad social, relaciones internacionales... más allá de mi aportación a nivel estrictamente deportivo"

Grandeza del Inter y del Real Madrid

"Represento a un club con una gran historia y eso es una gran responsabilidad. El Real Madrid es otro club de mucho prestigio y de una gran tradición en torneos internacionales. Siempre hubo un gran respeto entre ambos"

Veinte años en Milán

"Haber llegado de Argentina con 21 años y jugar luego toda mi carrera en el Inter nunca lo hubiese soñado. Y sí, ojalá que vuelva esta tendencia, pero los tiempos han cambiado. No pasa nada"

Real Madrid, favorito

"Sí, enfrentar al Madrid en casa siempre es difícil porque sabe jugar este tipo de partidos. Lo bueno es que ambos estamos clasificados y jugamos sin esa presión. Nuestro equipo está bien gracias a un gran trabajo de Inzaghi y los chicos. Creo que va a ser un partido parejo"

Fichaje frustrado por el Real Madrid

"Sí, estuve muy cerca y ya dije que me sentí honrado por el interés de un club así. Era en la época de Jorge Valdano como Director Deportivo. Pero todos saben mi historia y sabían que mi casa es el Inter. Por eso decidí quedarme aquí. La identificación con el Inter y el hecho de que yo también estaba jugando en un club con muchísima historia, aunque entonces tenía dificultades. Las cosas no se daban y yo no me quería ir sin dejar una huella. Era el capitán y tenía una gran responsabilidad. Y me quedé"

Mejora del fútbol italiano

"Va por momentos. Cuando yo jugaba, la Serie A era impresionante y todos querían venir a jugar acá. Para mí, el campeonato italiano es muy complicado de jugar. No es para cualquiera. El fútbol español tuvo su momento... y ahora es el momento de la Premier. Pero sí, la Serie A está creciendo mucho"