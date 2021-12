Ibrahimovic, genio y figura: le pide dinero a Ikea por comprar allí

Zlatan Ibrahimovic es una leyenda en Suecia, igual que lo es Ikea y por esa razón ambos, futbolista y cadena de tiendas, son protagonistas de otra divertida frase del actual delantero del AC Milan.

En una entrevista para 'Radio Deejay', el ariete sueco dejó una de sus perlas dialécticas habituales llegando a pedir una comisión a Ikea por todas las compras que él mismo ha realizado allí: "Me gasté mucho dinero en sus tiendas, merezco una pequeña cuota de la empresa...".

Hay que recordar que en el pasado, Zlatan contó una divertida anécdota cuando llegó a Los Ángeles para jugar en la MLS con los Galaxy. Ibra reveló la divertida conversación que tuvo el agente de la inmobiliaria cuando se mudó a su nueva casa en EEUU. El futbolista bromeó sobre los muebles de su casa en el programa de Jimmy Kimmel

"Le dije que de los muebles no se preocupase, que los íbamos a comprar en Ikea. Y me dijo que la gente rica no compra en Ikea. Yo le dije que los ricos no compran muebles de Ikea, pero la gente inteligente sí lo hacemos", comentó entre risas Zlatan.