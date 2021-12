No han pasado ni 48 horas de la eliminación del FC Barcelona en la Champions y su presidente Joan Laporta, ha usado su nuevo método de contacto con los socios culés. Lo ha hecho a través de un video que ha publicado en su cuenta personal de Twitter. En el video, Laporta anuncia que el club está trabajando para salir de la dramática situación que arrastra desde hace meses.

El mensaje del presidente ha sido grabado desde el palco del Camp Nou: "Comparto vuestra decepción por la eliminatoria de la Champions", afirma Laporta en su video, en el que anuncia que el club hará un esfuerzo para complacer a Xavi y darle los delanteros que pide en este próximo mercado invernal.

"Todos estamos de acuerdo en que debemos reforzar el primer equipo", reconoce Laporta, asumiendo, eso sí, las dificultades a las que se enfrenta el club en este mercado de invierno. "El problema es que tenemos unos contratos heredados muy elevados de la plantilla del primer equipo que no nos da margen salarial", confiesa Joan.

Sin embargo, asegura que el Barça podría encontrar dinero para fichar, pero no podría inscribir a ningún jugador porque superaría el tope salarial. A no ser, que logre liberar el coste de la plantilla prescindiendo de algunos jugadores que no son estratégicos para Xavi. Ni para el club. Ya quiso hacerlo en verano con Coutinho y Umtiti, pero no lo consiguió. Ahora lo volverá a intentar a partir del 1 de enero cuando se abra el mercado de fichajes.