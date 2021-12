Müller se ensaña con el Barcelona: "Lo del ADN está quedando atrás"

Siguen llegando imágenes y declaraciones que giran en torno a la eliminación del Barcelona de la Champions. Ya en la Europa League, el equipo de Xavi Hernández lleva horas aguantando todo tipo de bromas y chascarrillos, alguno incluso desde el equipo que puso la tapa del ataúd, es decir, desde el Bayern.

Horas después del partido en el Allianz, Thomas Müller contestó a este tuit de la cuenta oficial del Bayern afirmando que le "encanta jugar contra el FC Barcelona".

8 goals in 7 games against Barcelona Müllered. ✨ pic.twitter.com/CoO1b8QWZM — 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) December 9, 2021

Además, en una entrevista para DAZN, el alemán, goleador en el 3-0 de pasado miércoles, se ha ensañado con su enemigo deportivo cuestionando su ADN y su plantilla.

Físico e intensidad

"El Barça no puede afrontar nuestra intensidad. Técnicamente lo tienen todo, grandes jugadores, a nivel técnico y táctico, pero no pueden competir a máxima intensidad en el fútbol de máximo nivel"

ADN Barcelona

"El Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, de que el fútbol ha evolucionado mucho, ya el ADN está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otros aspectos; el fútbol en estos momentos es más físico, de más fuerza y velocidad, y la técnica a veces pasa a un segundo plano"

Jóvenes

"Un equipo, que yo pienso es el mejor del mundo, no puede tener 13 jugadores profesionales y los demás sean menores. No porque no merezcan estar ahí, pero en este equipo tienen que estar compitiendo por quién es mejor y quién tiene que jugar.

Les falta plantilla

"Todos los equipos tienen 23 jugadores para pelear el puesto, crecer e ir cada día mejor; pero cuando no avanzan, cuando piensas que con tu ADN puedes llegar a ganar siempre, estás muy equivocado"