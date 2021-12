Lilian Thuram es uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol francés. El excentral galo, que colgó las botas en agosto de 2008, ha hablado en una entrevista al diario L'Équipe y, sin dar nombres, recuerda una anécdota que vivió en el Barcelona (2006-2008) tras ser preguntado sobre quién era el jugador más fiestero con el que había coincidido.

"No le nombraré, pero no podía entrenar con demasiada frecuencia", comienza diciendo Thuram. El francés prosigue: "Algunas mañanas no estaba en buenas condiciones para entrenar. Recuerdo que lo encerraron en la sala de masajes para que durmiese". "Los aficionados que asistieron a nuestros entrenamientos no lo habrían entendido", dice Thuram.

Además, el francés destaca que el jugador más peligroso al que se ha enfrentado es Pedro Munitis, exdelantero del Racing de Santander, Real Madrid y Deportivo de La Coruña. "Fue en los cuartos de la Eurocopa 2000. Era pequeño y más rápido. Cambié incluso mis botas... pero sin que yo lo entendiese el entrenador de España (José Antonio Camacho) decidió cambiarlo". "Tuve mucho tiempo pesadillas pensando en él. Si quieres asustarme sólo tienes que decir: '¡cuidado, ahí está Munitis!’", asegura.

Además, Thuram reconoce que estuvo cerca de fichar por el Real Madrid: "Era mi última temporada en el Parma, casi firmo por el United, y el Real Madrid también estaba en la carrera. Pero elegí la Juventus".