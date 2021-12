Solo se han medido en dos ocasiones y las dos fueron en la Recopa de Europa y en la misma temporada. Manchester United y Atlético de Madrid se vieron las caras en 1991 con un doble enfrentamiento que se llevó en la vuelta el equipo español con una clara victoria en la capital de España por 3-0.

En aquel partido, el once del Atlético fue el siguiente: Abel, Solozábal, Patxi Ferreira, Juanito, Tomás, Soler, Moya, Vizcaíno, Schuster, Futre y Manolo. Losada entró desde el banquillo y Luis Aragonés era el entrenador. En el United, clásicos como Peter Schmeichel, Paul Ince o Mark Hughes. Sir Alex Ferguson se sentaba en el banquillo inglés. El escenario, el Vicente Calderón. Casi nada.

Ahora, varias décadas después, el Atlético volverá a Old Trafford, estadio en el que solo ha jugado una vez logrando un empate a uno en la eliminatoria antes mencionada. Lo hará para verse las caras con David De Gea, Varane, Mata, Pogba, Shaw, Cavani, Rashford, Sancho, Van de Beek y sobre todo para enfrentarse a Cristiano Ronaldo, su eterno enemigo en el Real Madrid y también en la Juventus.

El sueño del Atlético es vengarse por fin de Cristiano en el ‘Teatro’ del portugués. De momento nunca lo ha conseguido en Europa. Con el Real Madrid, el luso le ganó dos finales de la Champions y le eliminó en cuartos y semifinales de otros dos torneos. En casi todos esos partidos vio portería y en algunos incluso marcó un hat-trick. La Juve bien sabe cómo se las gasta Cristiano cuando se mide al Atlético en Europa. De un 2-0 en el Wanda Metropolitano se pasó a un 3-0 con tres goles de CR7 en Turín. Con estos datos, el ‘Teatro de los Sueños’ de Manchester quiere que se repita la historia, esta vez a su favor. El Atlético de Simeone, como es lógico, quiere venganza.

Aún queda mucho para el duelo, que tendrá lugar en febrero, y ambos equipos esperan encontrar la regularidad que esta temporada se ha desvanecido de Madrid y Manchester. El Atlético está desconocido en defensa y Simeone no da con la tecla. El United, por su parte, ha tenido que cambiar de entrenador pasando de Solskjær a Ralf Rangnick. En los duelos importantes, resultados también irregulares o directamente pésimos. Ambos equipos han perdidos sus respectivos derbis por 2-0, uno ante el Real Madrid y el otro ante el Manchester City. Además, el United se llevó un 0-5 por parte del Liverpool en el Clásico de la Premier League. Eso sí, en Europa el Atlético ganó en Do Dragao y San Siro mientras que el United quedó primero de grupo superando a Villarreal y Atalanta.

Ya veremos lo que ocurre en unos meses, pero pase lo que pase el duelo promete. Cristiano vs Suárez. Oblak vs De Gea. Ataque y defensa. Defensa y ataque. Puede pasar de todo y lo viviremos en el Wanda Metropolitano y en Old Trafford.