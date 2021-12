El Kun Agüero se retira del fútbol profesional

Todo apuntaba a que Sergio 'Kun' Agüero no podría continuar su carrera como futbolista debido a sus problemas en el corazón, manifestados en el encuentro ante el Alavés de Liga del pasado 30 de octubre. Ahora esos rumores se han hecho realidad y casi un mes después, la arritmia que detectaron las pruebas médicas ha obligado al jugador del FC Barcelona a retirarse definitivamente del fútbol.

Él mismo lo explicará hoy en rueda de prensa:

Este miércoles (12 horas) se celebrará en el Camp Nou la comparecencia de @aguerosergiokun para explicar su futuro. El acto contará con la participación de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona y del jugador del primer equipo. pic.twitter.com/MuQf6tKrZG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 14, 2021

El delantero argentino, ex de Independiente, Manchester City o Atlético de Madrid, llegó este verano a las filas de conjunto culé para relanzar de nuevo su carrera tras un año de lesiones en Inglaterra, sin embargo, las cosas no han ido como él quería. Primero fue una lesión y luego este problema cardiaco.

En Liga, pudo disputar un total de 4 encuentros marcando un gol, ante el Real Madrid en el clásico del Camp Nou (1-2). En Champions jugó un encuentro, ante el Dinamo de Kiev también como local. En total, solo 165 minutos con la camiseta azulgrana.

Después de conocerse los resultados de las pruebas cardiológicas, con resultado de arritmia, el entorno del jugador y el propio Sergio pidieron tranquilidad y se dieron de plazo de 2 a 3 meses para volver al fútbol. Finalmente no ha sido así y el Kun deja el fútbol profesional.