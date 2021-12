No habrá un tercer sorteo de los octavos de final de la Champions League porque el Real Madrid no quiere que el asunto se alargue más en el tiempo. Están indignados, mucho más enfadados de lo que mostró Emilio Butragueño en Real Madrid Televisión, pero quieren pasar página, aceptar el segundo sorteo y ganar al PSG en el terreno de juego.

Esa es la voluntad del Real Madrid, pero según varios juristas deportivos que ha consultado Libertad Digital, el conjunto blanco tiene motivos para llevar el caso al TAS (Tribunal Europeo del Deporte) tiene margen de tiempo para que haya una resolución antes de las eliminatorias y es factible que gane la causa. A pesar de que los factores están a favor del Real Madrid, el caso no tendrá más recorrido.

El club que preside Florentino Pérez sí intentó, hasta el último minuto, que el segundo sorteo se realizara con la eliminatoria entre Real Madrid y Benfica ya definida ya que se había realizado sin ningún error y fue la primera en salir. "Los fallos llegaron después. Repetir el sorteo completo y no a partir de nuestro emparejamiento es otra adulteración tan imperdonable como la que ha producido después", argumentaban desde el Real Madrid, que estuvo hasta prácticamente el último minuto sin saber si su bolita y la del Benfica estarían en el segundo sorteo de la UEFA. El organismo que dirige el fútbol en Europa transmitió al Real Madrid que estaban valorando esta posibilidad pero, ¿fue así? Algunas personas del club creen que fue una especie de teatro para intentar quedar bien con el Real Madrid, para que supieran que habían tenido en cuenta su reclamación.

Llegados a este punto y aun sabiendo que el Real Madrid no reclamara al TAS, juristas deportivos explican a Libertad Digital por qué podría prosperar una hipotética protesta del Real Madrid y que se realizara un tercer sorteo de los octavos de final de la Champions League ya que se habrían vulnerado los intereses del club blanco.

Para empezar, hay un vacío legal ya que nunca había sucedido algo así. La normativa no especifica si el sorteo se tiene que realizar de nuevo de forma total o parcial. Tienen que justificar porqué lo hacen así y no está recogido en ninguna norma de la UEFA o en sus estatutos. Es importante tener argumentos y que haya tiempo para reclamar. El Real Madrid lo tendría para acudir al TAS porque las eliminatorias no comienzan a disputarse hasta el mes de febrero. Los juristas consultados explican que el Real Madrid tendría que haber pedido una medida cautelar para acelerar el procedimiento y estudiado el caso, coinciden en que habría opciones de ganar el caso. Puede ser extraña la postura del Real Madrid porque no tiene buenas relaciones con la UEFA. De hecho, ambos están litigando en los tribunales europeos a raíz del proyecto de la Superliga.