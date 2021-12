La gran mentira de Sergio Ramos que ahora se vuelve en su contra

Hace unos años se vivió una surrealista rueda de prensa en la que Sergio Ramos explicó aquella famosa petición de marcharse a China que, según todas las informaciones, rechazó de manera clara y contundente el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. En esa rueda de prensa, Ramos dijo una frase que ahora se ha vuelto en su contra.

"No me iría jamás a un equipo que pudiera competir con el Real Madrid. Cuando me vaya es cuando entienda que el cuerpo no me da para un nivel top", comentó Sergio en 2019 durante su comparecencia ante los medios.

Dos años después, ya en el PSG, Ramos se medirá ahora a su exequipo con un conjunto que "puede competir" con el Real Madrid, es decir, su famosa promesa ha quedado en agua de borrajas en menos de dos temporadas. De hecho, el propio Ramos tuvo que hablar ayer de este emparejamiento en la presentación de su nuevo gimnasio en la capital de España.

"El destino es caprichoso. Me hubiese gustado que nos hubiera tocado otro equipo. Sabéis el cariño y amor que tengo al Real Madrid. Ahora me toca defender al PSG y haré todo lo posible por pasar. Es el equipo que apostó por mí. Voy a ir a muerte por el PSG", comentó el excapitán blanco.

Después de todo esto, el Santiago Bernabéu recibirá a su excapitán el próximo mes de marzo y habrá que ver el recibimiento al héroe de la Décima.