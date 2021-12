"El Andratx es un buen equipo. Eliminó al Oviedo y lo hizo con solvencia. Juega sus armas, tiene buen juego aéreo y transiciones, además de orden. Van a tener la moral por las nubes y tienen buenos futbolistas, buscarán hacernos daño". Así hablaba el entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, sobre su rival de esta tarde en la Copa del Rey.

Pero, ¿quién es el Andratx? O, técnicamente, ¿quién es el Club Esportiu Andratx?

A muchos de los lectores quizá les suene el nombre. No en vano, Andratx es uno de los municipios turísticos por excelencia de uno de los destinos turísticos europeos por excelencia, Mallorca. Conocido especialmente por sus playas y sus calas, destacan también sus montañas, que hacen las delicias de senderistas y cicloturistas llegados de todo el mundo. Por algo, Baltasar Porcel, célebre escritor nacido en Andratx, definió el pueblo como "un petit món mallorquí" ("un pequeño mundo mallorquín). Porque sin salir de sus escasos 81km² de superficie, se puede encontrar de todo.

También un equipo de fútbol que este año está haciendo historia. Por primera vez disputa la Segunda División RFEF. Por primera vez ha superado una eliminatoria estatal de Copa del Rey, al imponerse al Oviedo (2-1) en un día vivido hace justo dos semanas, y que parecía insuperable. Era el único equipo no profesional que dejaba fuera en la primera ronda de la Copa a un equipo profesional.

Pero el día más grande lo vivirá hoy el club al medirse al Sevilla, uno de los grandes del fútbol español y europeo.

Dos figuras clave

Dicen en el pueblo que jamás se hubieran imaginado este encuentro en Andratx. Tampoco su presidente, Rafa Ribot, que llegó a la máxima dirección del club en 2016. Lo hizo en un momento crítico para el CE Andratx, que deambulaba por la Regional Preferente, rozando incluso el descenso. Un hombre que en realidad siempre había estado vinculado al equipo de baloncesto del pueblo tomaba las riendas del equipo de fútbol ante la necesidad imperiosa de que alguien se atreviera a dar ese paso.

Desde entonces, desde su llegada, el club no ha dejado de crecer. Una apuesta firme por la cantera. Darle a todos los estamentos un aire moderno y actualizado, del que se carecía entonces. Rodearse de un buen equipo directivo. Confiar en la gente de la casa. Y los resultados han llegado uno tras otro. En esos cinco años, dos ascensos, un título, y dos participaciones en Copa del Rey.

El primer éxito, de hecho, llegaría sólo dos temporadas después de su llegada. Fue el ascenso a la Tercera División balear en la campaña 18-19. Algo que no se podría clasificar de sorprendente, pues el Andratx había discurrido en las últimas décadas entre la zona alta de la Regional Preferente y -cuando se lograba el ascenso- la zona baja de la Tercera División. Pero sí el hecho de hacerlo como campeón de la categoría: era la primera vez que se conseguía.

Ese mismo año apareció en escena la otra gran figura clave de toda esta historia: José Contreras, el entrenador. Nada más retirarse como futbolista –pasando gran parte de su carrera entre la Tercera División balear y la Segunda B–, llegó al banquillo del Andratx. De la mano, presidente y técnico han conseguido los mejores resultados en la historia del club.

Tras el título y ascenso llegó una sorprendente temporada en la zona alta de la Tercera División, en la que sólo el parón obligatorio por la pandemia y el confinamiento imposibilitó la que hasta la fecha era la mejor clasificación en la historia del CE Andratx.

Y si hasta entonces era complicado mantener la categoría cada año que se conseguía subir a Tercera División, ya ni hablemos de un nuevo ascenso… Pero el CE Andratx lo consiguió en la temporada 20-21. Lo bordó. Era algo inédito. El club alcanzaba la Segunda División RFEF, una categoría en la que jamás había competido.

Lejos de pagar la novatada, a estas alturas se encuentra en la zona media-alta de la clasificación en la 2ª RFEF. Mucho más cerca del playoff de ascenso que del de descenso.

Acierto en los fichajes…

Sin duda, el acierto en las incorporaciones durante estas últimas temporadas ha sido clave para el éxito conseguido. Es difícil destacar a pocos jugadores. Prácticamente todos han aportado, ya sea a la hora de lograr el campeonato y ascenso a 3ª División; en el histórico ascenso a 2ª RFEF; o esta temporada en la nueva categoría.

No obstante, es de obligatoria necesidad resaltar a Vinicius, futbolista que llegó en el primer año del equipo en Tercera División, y que durante tres temporadas se ha mostrado como una de las piezas clave del ataque andritxol. También se pueden resaltar algunos nombres propios que han sido clave en estos años de éxitos. Como Gero del Olmo, pichichi en el año del campeonato de Regional Preferente; José Mari, autor del gol que significó el ascenso a 2ª RFEF; Bernat Alomar; Óscar Navarro; o, más recientemente, Marcos de la Espada, Carlos Sánchez (ojo con el futuro de este joven lateral) o Pau Pomar. Pero hay más. Muchos más. Aunque citarlos nos haría el artículo interminable.

…pero también con gente del pueblo

No obstante, y a pesar de la magnitud de las cotas alcanzadas, se ha contado siempre con futbolistas de la casa. Del pueblo. Era uno de los rasgos de identidad que señalábamos sobre la dirección de Rafa Ribot. Y es ésta una característica muy reseñable teniendo en cuenta que se trata de un municipio de poco más de 10.000 habitantes. Y no se trata sólo de jugadores locales para completar la plantilla. Hablamos de futbolistas fijos en el once, incluso capitales en el esquema de José Contretas.

De hecho, ahora mismo hay tres jugadores de Andratx titulares indiscutibles en el equipo. Gerardo Bonet, el pulmón en el centro del campo; Miquel Llabrés, probablemente el futbolista de mayor calidad táctica de toda la plantilla y autor del segundo gol en la victoria ante el Oviedo; y Guille Palmer, el 9 del equipo, y que curiosamente fue portero hasta juveniles para convertirse después en un atacante especialista en el juego aéreo. Todos ellos, además, jóvenes con un gran porvenir en el mundo del fútbol.

Y un arma secreta

Esa mezcla de jugadores del pueblo con futbolistas más curtidos llegados de fuera ha funcionado a las mil maravillas. Pero los que conocen el vestuario del Andratx saben que ha habido un elemento clave para que así sea: la presencia de Rubén Nova. Jugador andritxol que regresó a la disciplina en este periodo dorado tras muchos años en Tercera División, y a quien el año pasado un accidente de moto le postraba en una silla de ruedas.

Desde entonces, acompaña al equipo en todos estos grandes momentos mientras continúa librando una lucha personal que resulta de lo más inspiradora. Es, dicen los miembros de la plantilla, un ejemplo para ellos y una gran motivación. Hoy, como siempre, volverá a estar con los jugadores. Cuando vean su imagen en televisión, ya sabrán quién es. Ya conocerán su historia.

Y después, vibrará desde las gradas del Municipal de sa Plana, con otro de los factores que han contribuido al éxito de estos años: su afición. Pocas veces se había vivido esta comunión entre aficionados y equipo. Todo Andratx está involucrado. No viene de este año. Pero evidentemente hoy la emoción es más que palpable por las calles de Andratx. Es la página más dorada en la historia del club.

Por ello, el aforo se ha ampliado hasta las 2000 localidades –más del doble de lo habitual, todas agotadas a los pocos días– para dar cabida a la mayor gente posible un una noche –y un día– que será inolvidable para el club, para su afición, para todo el pueblo, y para el fútbol mallorquín.

Este verano, al arrancar la nueva temporada en una categoría en la que jamás se había competido, desde el club se lanzó el lema ‘Abans un somni, ara una realitat’ (‘Antes un sueño, ahora una realidad’). Pocas veces un eslogan se ha identificado tanto con la realidad. Porque lo que está viviendo estas semanas el CE Andratx -y todo el pueblo- era algo con lo que hasta hace bien poco apenas se podía soñar. O quizá ni eso...