En el día de hoy se ha conocido que Asensio, Bale, Lunin, Rodrygo y Davide Ancelotti se unen a Marcelo y Luka Modric como miembros del Real Madrid que han dado positivo por coronavirus. Dos ayer y cinco hoy siendo seis de siete futbolistas de la primer plantilla. Todos, como es lógico, están confinados a la espera de evolución.

Con este brote ya confirmado, ¿puede el Real Madrid solicitar el aplazamiento de su partido con seis positivos? La respuesta es... no. De momento no puede hacerlo porque cumple de sobra con los mínimos que exige el protocolo para jugar este fin de semana ante el Cádiz. Según el protocolo, el Real Madrid podría solicitar el aplazamiento del encuentro ante el Cádiz "siempre que no reúna 13 jugadores, 5 del primer equipo en caso de brote, siendo al menos uno de ellos portero". No es el caso.

Hay que recordar y matizar que el protocolo de la Comunidad de Madrid para un positivo en covid-19 es de diez días de aislamiento aunque estén vacunados, como es el caso de la plantilla madridista, pero en nuestra liga el protocolo ‘libera’ al futbolista en caso de que dé algún negativo en los siguientes test que se hagan.

La preocupación es máxima en la casa blanca ya que los positivos no están solo presentes en el equipo de fútbol sino también en otras disciplinas que conviven en Valdebebas con ellos. Se produjeron casos positivos en la sección de baloncesto del conjunto blanco. El entrenador Pablo Laso y el base francés Thomas Heurtel dieron positivo hace una semana. El equipo femenino, también está en estado de alerta.