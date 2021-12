Es ya un fijo para los amantes del mundo del fútbol y cada episodio genera expectación y debate. Einfach mal Luppen, el podcast de Felix y Toni Kroos, ambos hermanos, ha vuelto a servir de ‘escenario’ para desvelar una de las obsesiones del futbolista del Real Madrid, que además llegó a pasarle factura el día de su presentación como jugador blanco.

Así explicaba el problema en su presentación el hermano de Toni: "No había botas blancas. Sabemos que esto es un gran problema para Toni. Hubo ligeras discusiones con Adidas sobre el hecho de que solo había botas azules. Al final no se pudo hacer nada y Toni salió con botas azules…".

En principio salir o no con unas botas blancas no debería ser un problema, sin embargo, sí lo es para Toni Kroos, que reconoce tener un problema con esa obsesión: "Sé que muchos pensarán que estoy loco, pero para mí es importante mirar abajo y ver unas botas blancas. No sé si tengo algún problema psicológico, pero para jugar tengo que llevar botas blancas. Si no, no estoy a gusto".

En el mismo episodio del podcast, los hermanos Kroos también hablaron del momento de firmar el contrato con el Real Madrid: "Estábamos de vacaciones juntos en Mallorca y volamos a Madrid para la presentación. Toni fue recogido en el aeropuerto para un chequeo médico. Me llevaron al estadio con nuestros asesores, Volker Struth y Sascha Breese. Nos recibieron en el área VIP para ver al presidente para el almuerzo. Eso fue muy impresionante y no pasa todos los días".