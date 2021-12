Gerard Piqué, en un acto junto a Javier Tebas. | EFE/Archivo

8 de enero de 2017. Partido de LaLiga Santander entre el Villarreal y el FC Barcelona (1-1). Era el primer encuentro que el submarino amarillo jugaba en su campo con el nombre de Estadio de La Cerámica, sustituyendo a El Madrigal. Un choque marcado por la actuación arbitral, ya que el colegiado Iglesias Villanueva no pitó penalti tras una mano de Bruno Soriano dentro del área.

Una vez finalizado el encuentro, que contó con la presencia del presidente de LaLiga, Javier Tebas, en el palco de La Cerámica, Gerard Piqué fijó su mirada y señaló con su dedo índice hacia la tribuna, gritando: "¿Lo has visto? Sí, tú, tú". Un mensaje que iba dirigido a Tebas, pese a que las designaciones arbitrales dependen de la Federación Española de Fútbol (RFEF) —y, en concreto, de su Comité Técnico de Árbitros (CTA)— y no de LaLiga.

Piqué se fue así del campo y señaló al palco con estos gestos. ¿Hacia quién iban dirigidos? #ElDíaDelFútbol pic.twitter.com/MNe9c5CXx9 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 8, 2017

La Copa Davis

Aquel momento fue el punto de inflexión en la relación entre Piqué y Tebas, que parece que no pueden verse en los terrenos de juego pero sí guardan muy buena sintonía fuera de ellos. Dos años después, el 31 de enero de 2019, la Federación Internacional de Tenis (ITF), Kosmos —empresa cuyo presidente y fundador es Gerard Piqué— y LaLiga anunciaron un acuerdo para que la patronal del fútbol español patrocine las cuatro primeras ediciones del nuevo formato de la Copa Davis.

Piqué empezaba a encontrar así en Tebas a un socio para expandir sus tentáculos por el mundo del deporte más allá del fútbol, uniendo el nombre de Kosmos a otros patrocinadores de la talla de BNP Paribas —socio principal de la Copa Davis—, Louis Vuitton o BeIN Sports, que habían hecho oficiales sus acuerdos con la mayor competición tenística del mundo por países en los días previos.

PortAventura

Atrás quedaban, por tanto, esas rencillas en los terrenos de juego entre Piqué y Javier Tebas, cuya relación es cada vez más sólida en los negocios. Una conexión que continúa ahora con LaLiga TwentyNine's, el primer restaurante temático de una competición de fútbol en el mundo, que es ya una realidad en PortAventura World en Tarragona, gracias a la iniciativa de la patronal de los clubes de fútbol junto al parque temático y Kosmos.

LaLiga TwentyNine's es el primer restaurante del mundo tematizado en LaLiga, en un concepto pionero de sports bar en el que degustar gastronomía y meterse de lleno en el mundo de la competición, con camisetas y trofeos brindados por los equipos de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, además de espacios interactivos de última tecnología.

Javier Tebas, en la presentación de LaLiga TwentyNine's. | EFE

El acto de inauguración tuvo lugar el pasado jueves y contó con la presencia de Javier Tebas, quien aseguró que la alianza con PortAventura World y Kosmos se había iniciado un año atrás en Ferrari Land, uno de los parques temáticos y que podría estar acompañado en cuatro años de un nuevo parque dedicado en exclusiva a LaLiga. Sería la fase definitiva de este ambicioso proyecto a tres bandas.

"Este sports bar es el principio de una alianza con dos compañías que son lo mejor. Si en LaLiga tenemos los mejores jugadores y equipos, nos tenemos que aliar con compañeros que nos den lo mejor. Este proyecto terminará si todo va bien, y seguro, con un parque temática de LaLiga como no habrá ninguno igual en el mundo, ningún otro parque dedicado al deporte", auguró Tebas.

El dirigente también dijo que no se conforman con este LaLiga TwentyNine's. "No nos conformamos con lo que hacemos ahora, que ya está bien. Queremos emociones, y este es un recorrido con tres compañías punteras que tendremos que finalizar dentro de cuatro años con ese parque temática de LaLiga. Es algo que me emociona", se sinceró.

El restaurante cuenta con una superficie de 1.000 metros cuadrados y capacidad para más de 400 personas, y el nombre está inspirado en el año de fundación de la competición, en 1929. Además de su oferta gastronómica, ofrece un espacio de eSports, una zona de grada, mesas con asientos inspirados en los de los banquillos de los estadios de LaLiga y múltiples pantallas donde seguir competiciones deportivas.

Parque temático de LaLiga

Quien no pudo asistir al acto fue Piqué, cuya empresa Kosmos es la tercera pata del acuerdo junto a LaLiga y PortAventura World, al tener entrenamiento con el FC Barcelona. No obstante, el jugador envió un vídeo que fue proyectado en las diferentes pantallas del restaurante. "No he podido asistir porque Xavi nos ha puesto entrenamiento por la tarde, pero nos hace una ilusión tremenda en Kosmos aliarnos con LaLiga y PortAventura World y lanzar el restaurante TwentyNine's, el primer restaurante temático de LaLiga, que es ya una realidad. El hecho de que vea la luz este proyecto nos hace muchísima ilusión. Disculparme y pasadlo muy, muy bien", deseó a los presentes.

Además de inaugurarse el restaurante, en el evento también se presentó el videojuego The Beat Challenge, diseñado para ofrecer entretenimiento adicional a la vista a Port Aventura World, aunque también puede ser descargado y jugado desde cualquier lugar del mundo. El videojuego combina el mundo físico con la realidad virtual y en él se puede retar a jugadores de LaLiga como Ivan Rakitic, Iñaki Williams o el propio Gerard Piqué.

Con LaLiga TwentyNine's y The Beat Challenge se cierra la primera fase del proyecto, con una partida de inversión en tres fases canalizada a través de LaLiga Entertainment (joint venture constituida entre LaLiga, Port Aventura y Kosmos). Esta primera fase ha supuesto 10 millones de euros de inversión y está previsto que la segunda —diseño y desarrollo de una atracción tematizada de LaLiga— cueste 40 millones. La tercera y última fase, que es la creación de un parque temático de LaLiga dentro del resort, tendría una inversión de unos 100 millones de euros.