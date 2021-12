La Bundesliga volverá a jugarse a puerta cerrada por la variante ómicron

El coronavirus arrasa en Alemania y el fútbol no se libra del dichoso virus. La Bundesliga volverá a tener estadios vacíos tras el parón invernal. Así lo ha asegurado el canciller Olaf Scholz: "Ya no se permitirá que los grandes eventos nacionales tengan público. Esto se aplica, en particular, a los partidos de fútbol".

A partir de enero los encuentros de la Liga alemana se jugarán sin público, a puerta cerrada, por el avance de la variante Ómicron en el país.

La medida entrará en vigor el 28 de diciembre y se aplicará en la Bundesliga cuando regrese la acción el 7 de enero. En el último mes, los equipos de Baviera, incluido el Bayern, y los de Sajonia, con el RB Leipzig a la cabeza, jugaban con las gradas vacías por el aumento de contagios de Covid-19. En otros lugares como en Dortmund entraron 15.000 espectadores en el último 'Klassiker', el máximo permitido por las autoridades nacionales. La temporada empezó con 25.000 fans o el 50% del aforo en los estadios y se ha ido reduciendo hasta cero. Ahora, los clubes volverán a competir sin público como tras el regreso del confinamiento y el curso pasado.