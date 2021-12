Carlo Ancelotti: "Claro que Mbappé y Haaland querrían jugar en el nuevo Bernabéu"

Carlo Ancelotti tiene a su Real Madrid líder indiscutible de la Liga con un distancia importante con el Sevilla y sideral respecto al Atlético de Madrid y al Barcelona. Además, la plantilla está respondiendo a las mil maravillas y casi no hay críticas alrededor del técnico italiano. En ese contexto, Ancelotti ha concedido una entrevista al diario AS para hablar del presente y futuro del conjunto blanco que, como no, pasa por nombres como el de Haaland o Mbappé.

¿Liga sentenciada?

"No lo creo, no. Tenemos una pequeña ventaja y es verdad que algún rival, como el Atlético o el Barça, están algo más lejos. Pero no el Sevilla, por ejemplo. LaLiga es una competición muy complicada porque nunca puedes decir que hay un partido fácil. Hay muchos buenos equipos y se ve buen fútbol. Todos los equipos tienen buena calidad de juego".

El Real Madrid en Champions

"Yo lo que puedo prometer es que el Madrid va a competir hasta el final. No hay un favorito claro para esta Champions. Los que ha citado, como el Bayern, el Liverpool o el PSG, lo son. Pero también el Madrid. Y el Atlético. Sí. El Atlético de Madrid puede hacer algo importante en este tipo de eliminatorias continentales. Creo que los equipos españoles van a luchar en todas las competiciones europeas porque hacen un buen fútbol".

Prometer títulos

"Prometer títulos no es la mejor idea, pero podemos prometer lo que siempre ofrece el Real Madrid, que es competir hasta el final. Lo estamos haciendo, estamos compitiendo muy bien en todas las competiciones, en cada partido. En la primera parte de la temporada hemos fallado muy poco. Sólo hemos tenido dos derrotas, contra el Espanyol en la Liga y frente al Sheriff, en la Champions. Pero fue una etapa en la que nos faltaron jugadores como Modric o Kroos. Pero cuando ambos volvieron ya se vio que el equipo tiene una identidad muy clara".

Benzema, mejor jugador

"Creo que sí, porque ahora añade a su fútbol una gran capacidad y regularidad goleadora. Tiene tanta como Cristiano Ronaldo o Haaland. Benzema es un jugador que marca la diferencia. Lo acabamos de ver otra vez en el partido contra el Athletic, con dos goles en muy poco tiempo. Está en una forma espectacular".

Explosión de Vinicius

"Por supuesto que sí. Vinicius tiene una velocidad y un talento fantásticos. Nunca había visto un jugador con su capacidad para desbordar, para irse en el uno contra uno. Pero aún tiene capacidad para mejorar, por ejemplo, en el juego sin balón, en atacar los espacios y en el remate, donde puede progresar".

¿Mbappé y Haaland en el nuevo Bernabéu?

"Claro que sí, pero el futuro de este equipo ya está escrito. No sé qué harán los jugadores..., y ojalá que el entrenador sea el mismo que es hoy en día. Pero es que es igual, porque el futuro del Real Madrid ya está escrito con el actual equipo y con otros jóvenes que llegarán. No hay duda de que el Real Madrid va a competir a tope durante mucho tiempo"