Primera jornada de Liga. 14 de agosto. Alavés – Real Madrid. Carlo Ancelotti se estrena en la que va a ser su segunda temporada en el conjunto blanco. Y lo hace con una declaración de intenciones. En su primer once titular están en ataque Benzema y a su lado, Eden Hazard y Gareth Bale. Benzema sigue siendo intocable, evidentemente, pero sus dos primeros compañeros han perdido ese rol inicial. Las estadísticas son evidentes y los números de Hazard y Bale no están a la altura del estatus que deberían tener en la plantilla ya que son los dos futbolistas que más cobran del Real Madrid.

Eden Hazard

Es la tercera temporada del jugador belga en el Real Madrid. Ha salido de la cueva en esta última semana gracias a un brote de Covid-19 porque Ancelotti está confiando mucho menos en él que Zidane. El técnico francés le dio muchas oportunidades aunque sus números fueran similares a los de esta temporada. Los positivos de Asensio y Rodrygo le han abierto una puerta que parecía cerrada. Sin los dos últimos encuentros, ante Athletic de Bilbao y Cádiz, sus números serían aun más paupérrimos.

Hazard ha disputado 14 de los 25 partidos que ha tenido el Real Madrid, entre Liga y Champions League. En 7 fue titular y solo ha jugado un partido completo, el que disputó el pasado domingo ante el Cádiz. En otros 7 fue suplente y en algunos casos jugando poquísimos minutos. Seis ante el Elche. Siete ante el Rayo Vallecano o nueve ante el Inter de Milán. De hecho, desde la victoria ante el Rayo y la victoria ante el Inter, hubo un mes en el que Hazard no jugó absolutamente nada. No se vistió de corto ante Granada, Sheriff, Sevilla, Athletic de Bilbao y Real Sociedad. Su papel estaba siendo residual y cuando el Real Madrid ha tenido partidos de enjundia, tampoco. Ancelotti no contó con Hazard en el derbi ante el Atlético de Madrid o en el clásico ante el Barcelona. Es más, el futbolista belga todavía no ha disputado un solo encuentro ante los azulgrana desde que fichara por el Real Madrid. Se ha perdido los cinco clásicos.

Los números de Hazard son reflejo de las sensaciones que uno tiene al verle en el césped. Todavía no ha marcado ningún gol esta temporada y solo ha dado una asistencia entre Liga y Champions League y esa asistencia fue ante el Alavés, en la primera jornada. Desde entonces, cero goles y cero asistencias. ¿Ha disparado mucho a la portería contraria? Tampoco. 15 disparos en los 14 partidos que ha disputado. Tampoco ha generado ventajas con sus regates, su mayor cualidad. En el Real Madrid promedia esta temporada 1,1 regates por partido. En el Chelsea, en su última temporada, tenía una media superior a cuatro por partido. En el Real Madrid está provocando una falta y media por partido disputado. En el Chelsea le hacían el doble de faltas.

El Hazard del Real Madrid sale perdiendo en la comparación con el Hazard del Chelsea, pero también pierde de goleada con su principal competidor en el Real Madrid. El belga ha realizado 17 regates en esos 14 partidos. Vinicius lleva 71 esta temporada.

Gareth Bale

El caso de Gareth Bale no da para mucho. Su octava temporada en el Real Madrid, la primera tras su cesión en el Tottenham, está siendo la menos fructífera. Más que nada, porque casi nunca ha estado disponible. Ancelotti le dio la titularidad en la primera jornada pero ha perdido el puesto y cualquier oportunidad por las lesiones, un problema que arrastra desde hace mucho tiempo. Ha disputado más partidos con Galés, que con el Real Madrid.

Jugó las tres primeras jornadas, dos de titular, ante Alavés y Betis, marcó un gol a los andaluces y se acabó su temporada de momento. La última vez que le vimos de corto era verano, un 28 de agosto. Las lesiones y ahora el Covid le han impedido volver a ser elegido por Ancelotti.