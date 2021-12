Entran a robar en casa de Joao Cancelo y acaba herido

El lateral derecho del Manchester City Joao Cancelo sufrió un asalto en su domicilio en la noche del jueves. Se encontraba junto a su familia: "desafortunadamente, hoy he sido asaltado por cuatro cobardes que me han herido y lo han intentado con mi familia", explica Joao Cancelo en las redes sociales.

El exjugador del Valencia CF ha mostrado una fotografía en la que se le pueden las heridas que tiene en el rostro consecuencia de lo sucedido, afortunadamente todo quedó en un gran susto y tanto él como su familia están bien: "Han podido llevarse mis pertenencias y me han dejado con la cara en este estado pero lo más importantes que mi familia y yo estamos bien".

"Desgraciadamente hoy he sido asaltado por cuatro cobardes que me hirieron y trataron de herir a mi familia. Cuando opones resistencia esto es lo que pasa. Cogieron todas mis joyas y me dejaron con la cara en este estado. No sé cómo hay gente tan mala, pero lo más importante para mí es m familia y afortunadamente para mí ellos están bien. Y después de muchos obstáculos en mi vida este es sólo uno más y lo superaré. Firme y fuerte, como siempre" , añade.

El jugador del City lucía varias heridas en la cara, la más grave un corte en la zona cercana al ojo derecho. En su casa estaban su pareja y su hija de dos años: "Estamos consternados después de que Joao Cancelo y su familia hayan sufrido un robo en su casa esta noche durante el que Joao también fue agredido. Joao y su familia reciben el apoyo del club y él está ayudando a la policía con sus investigaciones sobre este asunto tan grave", publicó el Manchester City en sus redes.