Romelu Lukaku hizo unas desafortunadas declaraciones el jueves que ya han traído consecuencias, la primera, de parte de Thomas Tuchel, técnico del belga en el Chelsea. El delantero manifestó para SkySports su intención de volver al Inter algún día, que no se encontraba bien en el Chelsea, e incluso habló de uno de los motivos, relacionados con el sistema utilizado por el técnico alemán.

Tuchel no ha tardado en responder, en la mañana del viernes contestó con dureza a las declaraciones de su jugador, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Liverpool de este domingo, primer partido de Premier League en el nuevo año: "Sinceramente, no me gustaron. Trae ruido que no necesitamos".

"No queremos hacer más bola del asunto. Hablaremos con Lukaku de puertas hacia adentro. Me sorprende porque no lo veo infeliz, al contrario. Sus palabras no reflejan su actitud en el día a día de Cobham", continuó el alemán, confirmando que el tema se resolverá desde dentro.

El entrenador germano concluyó con un ‘palo’ para la prensa: "Es fácil sacar declaraciones de contexto y hacer titulares con ellas".

El delantero de 28 años pasa por su segunda etapa en el club londinense, tras un traspaso desde el Inter realizado por 115 millones de euros siendo el segundo fichaje más caro de toda la historia de la Premier, solo superado por Grealish (117,5). Salió del Inter, donde alcanzó la cúspide de su estado físico como futbolista formando una dupla letal con Lautaro Martínez. Ha marcado cinco goles en ocho partidos de Premier y en un poco más de cuatro meses parece que se ha arrepentido ya de su decisión.