El Barça no ha inscrito a Ferrán pero van a por Morata y Haaland: "Que se prepare todo el mundo, hemos vuelto"

Joan Laporta está eufórico. Su optimismo, real o exagerado, es evidente. Ha presentado a Ferrán Torres, reconoce que la llegada de Álvaro Morata es posible y no descarta el fichaje de Erling Haaland el próximo verano. No importa la situación económica del club o que el traspaso del delantero noruego pueda ser el más elevado en los últimos años. "Que se prepare todo el mundo, porque hemos vuelto", ha asegurado el presidente que ha aclarado una duda que había al respecto: no se añadirán al acuerdo de LaLiga con CVC. "La operación no se contempla en las condiciones planteadas, no necesitamos endeudarnos más, ya tenemos bastante. Hoy o mañana inscribiremos a Dani Alves y esperamos inscribir a Ferran lo antes posible. El mercado de invierno no cuenta con CVC".

🎙@JoanLaportaFCB: "Estamos trabajando para tener el margen salarial e inscribir a Ferran. Además, la secretaria técnica no cesa en construir un gran equipo" pic.twitter.com/J2mIbHp8XW — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 3, 2022

Es contradictoria la situación del Barcelona. Este lunes ha sido presentado Ferrán Torres, ex futbolista del Manchester City e internacional con la selección española. Sin embargo, todavía no ha podido ser inscrito en LaLiga porque el club no ha logrado hacer números para sortear las normas del organismo que preside Javier Tebas. Su mejor baza era la renovación a la baja de Dembelé y ahora sus opciones pasan por traspasar a jugadores como Coutinho, Umtiti o Depay. Pues a pesar de que Ferrán no ha sido inscrito, Laporta asegura públicamente que pueden fichar a los mejores jugadores del mundo. "Todo el mundo se puede ir preparando porque hemos vuelto. Somos una referencia, y el ejemplo es que Ferran está aquí. Estamos resurgiendo"

Preguntado por Haaland, Laporta afirmó que "todo es posible si se hace bien. El Barça es una referencia en el mercado. Pronto veremos el resurgir del Barça. Estamos trabajando para tener un equipo competitivo. Xavi dio su aprobación a Ferran y todo es posible. Recuperamos el peso específico que tenemos. Todos los grandes jugadores contemplan la posibilidad de venir al Barça. Progresamos bien. Todo es posible. Nos hemos reenganchado a LaLiga, competiremos en la Copa, tenemos la Supercopa en Arabia, que intentaremos ganar, y estamos en la Europa League... Estamos contentos con Ferran y los otros refuerzos pensados en invierno ya se irán anunciando cuando se produzcan.

Esos otros refuerzos pasan por la incorporación de Álvaro Morata, una llegada casi inminente. La operación a tres bandas, entre Barcelona, Juventus y Atlético de Madrid, está muy avanzada. El club azulgrana tendrá la obligación de comprar a Morata a final de temporada. Pacto al que ha llegado con el Atlético de Madrid con facilidad ya que los rojiblancos todavía adeudan 40 millones de euros al Barcelona por Griezmann. El Barcelona sigue reforzándose pese a que sigue manteniendo problemas económicos. A la inscripción de Ferrán, la de Morata, hay que sumar que dos jugadores del filial, Gavi y Nico, tendrán ficha del primer equipo en los próximos días.

Ferrán Torres, que está todavía lesionado, ha afirmado que esperara volver incluso antes de la Supercopa de España. Sobre su fichaje, ha comentado que "ya tenía claro venir aquí, imagínate cuando Xavi dijo que me quería. Ya sabemos cómo es el ADN Barça y el haber tenido dos entrenadores como Guardiola y Luis Enrique puede que facilite mi llegada. Me gusta jugar por banda derecha, pero lo importante es jugar en cualquier sitio".