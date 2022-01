El desgarrador relato de Eriksen sobre el colapso que sufrió en la Eurocopa

El futbolista danés Christian Eriksen dio un tremendo susto al mundo el pasado 12 de junio cuando cayó desplomado al césped al sufrir un paro cardíaco en pleno partido ante Finlandia durante la disputa de la Eurocopa. Gracias a la rápida actuación de los servicios médicos pudo salvar su vida. Casi siete meses después, Eriksen cuenta en un estremecedor relato para un medio de su país, los detalles del colapso.

Así fue la conversación de Eriksen con el periodista:

Eriksen: "Recuerdo que la pelota me golpeó. Siento que estoy entregando con la espinilla y un calambre en la pantorrilla. Y entonces, me voy".

Periodista: "Y esos tres o cuatro minutos que estuviste fuera ... Tal vez esa sea una pregunta extraña. ¿Estabas completamente en 'negro'? ¿Cómo si estuvieras durmiendo?"

Eriksen: "Completamente. Cuando me despierto, es como despertar muy distante. No es como un sueño. No recuerdo nada. En los sueños, uno suele recordar pequeñas partes. No recordaba nada de cuando me fui. Me sentí distante. Tuve que luchar con mi respiración. Empecé con los ojos cerrados. Y luego, en silencio, empiezo a ver gente parada a mi alrededor. Todos los médicos a mi alrededor. Podía escuchar sus voces. Recibo una señal en mi cabeza y digo 'muévete'. Incluso nuestro médico dice 'tiene 30 años'. Y lo corrijo de inmediato y le digo: 'No, tengo 29 años. Ahora relájate'. Estaba consciente de inmediato".

Quiere seguir jugando al fútbol

Eriksen, que tiene 29 años, tiene claro que no quiere colgar las botas y que su objetivo es disputar el Mundial de Qatar: "Quiero jugar al fútbol. No hay razón para no hacerlo. Mi objetivo es jugar el Mundial de Qatar. Puedo volver… después hace falta que me convoquen".

Hay que recordar que Eriksen se vio obligado a romper de mutuo acuerdo su contrato con el Inter de Milán al no aceptar las autoridades italianas que un futbolista profesional pueda jugar con un marcapasos. Algo que no sucede en países como Holanda o Alemania:

"(Los médicos) Me dicen que estoy bien. Dicen que todo está OK. Que todo está estabilizado, por lo que tengo la impresión de que tengo la luz verde para poder volver a jugar a fútbol".

Eiksen pasó por el quirófano para y desde entonces lleva un desfibrilador automático implantable (DAI). Gracias a este aparato, que controla sus latidos, no solo puede hacer vida normal, también podría volver a jugar en la élite. De hecho hay un jugador, Danny Blind, central del Ajax y de la selección holandesa, al que se le descubrió una inflamación en uno de los músculos del corazón. Por tal motivo, el jugador se sometió a una operación para implantarse un desfibrilador cardioversor implantable subcutáneo, muy parecido al que han implantado a Eriksen y que se encarga de enviar pulsos eléctricos para regular los ritmos cardíacos, especialmente los que puedan derivar en un paro cardíaco. Blind, tres meses después de la operación, volvió a jugar y no ha tenido problema alguno. Es uno de los espejos en los que se mira un Eriksen que busca equipo para cumplir su sueño de disputar el Mundial de Qatar,