El futbolista turco Arda Turan, ex del Barcelona y actualmente en el Galatasaray, ha vuelto este sábado 8 de enero ha vuelto a los campos de juegos después de muchos meses de inactividad. Desafortunadamente, para él esa no fue la noticia principal tras su regreso en el compromiso y derrota ante el Girensunspor (0-1) sino su sorprendente estado de forma. Las críticas no se hicieron esperar y las fotografías se hicieron virales en las redes sociales

El turco salió en el minuto 60 y uno por Alexandru Cicaldau y completó los últimos treinta minutos del duelo. Sin embargo, su entrada no sirvió para dar la vuelta a un marcador que estaba en contra para el conjunto local. Muy lejos de aquel efectivo y portento que tanto rindió en el Atlético de Madrid de Diego Pablo 'El Cholo' Simeone o el que ilusionó a los azulgranas, aunque luego no cumpliera con las expectativas.

Arda no jugaba desde el 19 de agosto por culpa de una lesión de ligamentos en el tobillo y reapareció en la Superliga tuca con una imagen como consecuencia de su largo periodo de inactividad, pero también se especula que por descuido personal. En imágenes televisivas y fotografías de las agencias informativas se puede constatar los kilos de más en el jugador de 35 años de edad.

Sus últimos años han sido discretos. El pasado 10 de noviembre de 2020, marcó su primer gol en un partido oficial después de 1.000 días sin hacerlo con el propio Galatasaray. Fue el tanto del desempate con el que ganaron 1-2 al Sivasspor. Antes de la misma, la última diana del centrocampista fue el 20 de abril del 2018; lo hizo con el Basaksehir ante el Kayserispor.

Hay que recordar que Arda Turan dio sus primeros pasos como futbolista en el Galatasaray, y tras salir cedido al Manisaspor, en 2005, volvió al equipo de Estambul para convertirse en una de las estrellas de la Liga turca. Con el Galatasaray levantó una Liga, una Copa y una Supercopa antes de iniciar su aventura con el Atlético de Madrid en LaLiga Santander.