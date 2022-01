Escándalo sexual de Grealish: "Me invitó a ver Netflix a su villa..."

Escándalo sexual de Grealish: | The Sun

Jack Grealish y Sasha Attwood forman una de las parejas más famosas del mundo del fútbol británico. Eso sí, últimamente lo son más por las supuestas infidelidades de él que por ser simple y llanamente un pareja famosa. El futbolista del Manchester City vuelve a ser noticia por las declaraciones de una supuesta amante que ha contado detalles de ese presunto "desliz" del jugador.

Chloe Brockett, estrella televisiva en Inglaterra, ha asegurado que tuvo una noche de pasión con el atacante del Manchester City en sus vacaciones en Mykonos, es decir, Grealish le habría sido infiel a su pareja. La joven, de 21 años, es una de las estrellas del reality británico 'The Only Way Is Essex'.

"Jack y yo estábamos en Mykonos en el mismo lugar, a la misma hora. Nunca antes lo había conocido ni hablado con él. Ni siquiera sabía quién era antes de la Eurocopa, pero lo vi jugar para Inglaterra. Nos conocimos en Toy Room, un local cuyo lema es 'Los pecadores siempre son bienvenidos', y él se dirigió directamente hacia mí. No utilizó ninguna frase para ligar y nos lo pasamos muy bien, hablando, bebiendo y divirtiéndonos. Luego, más tarde, me pidió que volviera a su villa y acepté", comentó Chloe en el diario The Sun.

Según aporta The Sun, un testigo añadió más información al asunto: "Chloe llamó la atención de Jack durante una fiesta y pasaron el día bebiendo y divirtiéndose juntos. Después de unas horas, le sugirió que regresara a su villa y ella estuvo de acuerdo. Chloe fue invitada en los días siguientes a las fiestas que Jack daba en su lujosa villa y el jugador habría bromeado con que fuera para ver Netflix y relajarse".

Antes de las palabras de Chloe, el futbolista inglés fue relacionado recientemente con la actriz Emily Atack y con la estrella del programa televisivo 'Love Island', Amber Gill.